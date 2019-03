Střelec Pavelka: V soubojích jeden na jednoho jsou Brazilci doslova nechutní

První reprezentační gól kariéry vstřelil do sítě pětinásobných mistrů světa. Český fotbalový záložník David Pavelka však po úterní prohře s Brazílií (1:3) na stadionu v Edenu nijak nejásal. Štvalo ho, že nadějně rozehraný zápas svěřenci trenéra Šilhavého nedotáhli k lepšímu výsledku.

David Pavelka slaví branku do sítě Brazílie

Představuje pro vás branka do sítě Brazilců životní trefu?

Proti Brazílii asi moc gólů za život nedám, tudíž je příjemné, že jsem se střelecky prosadil. Ale z pohledu týmu moje trefa moc velký efekt neměla, což moji radost trošku kalí. Určitě jsem dal důležitější góly.

Míč se k vám dostal po tečované přihrávce od Lukáše Masopusta. Byl jste hned rozhodnutý střílet?

Chvíli jsem zvažoval, jak situaci vyřeším. Ale uvědomil jsem si, že obráncům Brazílie asi neuteču, když jsem viděl, jak jsou rychlí. Balón hezky skákal, tak jsem zkusil vystřelit a balon zapadl přesně k tyči.

Čeští hráči se radují z gólu.

Roman Vondrouš, ČTK

Jste hodně zklamaný, že se nepodařilo českému týmu navázat na výkon z prvního poločasu a Brazilci nakonec slavili jednoznačné vítězství?

Zápas měl dva zcela rozdílné poločasy. Do přestávky jsme je zaskočili aktivní hrou, zvládali jsme to jako tým, napadali jsme ve vysoko vysunutém bloku. Měli jsme i několik slibných brejkových situací. Po přestávce Brazilci zareagovali, změnili styl hry a kvalitu prokázali. Byla obrovská škoda prvního inkasovaného gólu, protože jsme ho soupeři vyloženě darovali. Kdybychom drželi delší dobu vedení, možná by hru otevřeli a dostali bychom další šance skórovat.

Jaký jste měl pocit z brazilského výkonu v prvním poločase? Nepodcenil protivník utkání?

Je to možné, ale pokud to tak bylo, šlo o jejich problém. My jsme se cítili dobře a hráli podle taktického plánu. Jen jsme měli využít ještě některou z příležitostí a vstřelit o jednu branku více. Každopádně po pauze nás kosila zranění, hra byla děsně rozkouskovaná. Šlo o mimořádně zvláštní druhý poločas.

Je možné porovnat dva poslední zápasy, které jste s reprezentací sehráli?

Kvalita Brazilců byla srovnatelná s Anglií. Ta má ve hře více automatismů. Brazilci hrají mnohem intuitivněji. V soubojích jeden na jednoho jsou doslova nechutní, ohromně si rozumí s míčem. Když jde na vás kterýkoli z protihráčů, stejně nikdy nevíte, kterou variantu vytáhne.

Překvapil vás někdo z hráčů v brazilské sestavě?

Neřekl bych, že překvapil, ale obrovsky se mi líbil Coutinho. Jeho pohyblivost a práce s balonem, s tím se člověk nesetkává každý den.

Jak se vám líbila atmosféra, která provázela duel s Brazilci?

Lidi se přišli samozřejmě asi hlavně podívat na Brazilce. Po výsledku v pátečním kvalifikačním utkání v Anglii jsme cítili velký závazek vůči fanouškům, chtěli jsme se omluvit alespoň výkonem. Atmosféra byla komornější, než jsme čekali, ale byli jsme moc rádi, že jsou tribuny plné, což nebývá pravidlo. Za to patří lidem díky.