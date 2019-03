Fanoušci se přou o „opálené kluky“. Parafráze divadla, nebo nevhodný vtípek směrem k Brazilcům?

Bylo to vhodné? Na to se nyní ptají minimálně někteří z těch, kteří v úterý večer navštívili zápas Česká republika – Brazílie. Před samotným výkopem totiž spíkr utkání Jiří Pelnář patrně ve snaze vytvořit co nejlepší atmosféru do mikrofonu zahlásil: „Pojďme těm klukům vopálenejm ukázat!“