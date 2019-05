Fotbalová devatenáctka si na ME zahraje s Iry, Nory a Francií

Čeští fotbalisté do 19 let si na červencovém mistrovství Evropy v Arménii zahrají v základní skupině B s Irskem, Norskem a Francií. Rozhodl o tom dnešní los v Jerevanu. Osmičlenný turnaj se bude hrát od 14. do 27. července, první dva týmy z obou skupin postoupí do semifinále.