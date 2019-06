Musí si protáhnout sezonu, přesto fotbaloví reprezentanti vědí, že šest bodů je proti Bulharům a Černohorcům povinností

Alespoň nějaké plus našli fotbalisté před nastávající kvalifikačnímu duely o EURO 2020, které je přinutily protáhnout si sezonu. „Červnový termín skutečně není optimální, takže malé plus je alespoň v tom, že zápasy s Bulharskem a Černou Horou hrajeme doma a nemusíme nikam cestovat,“ přiznával Šilhavého asistent u české fotbalové reprezentace Jiří Chytrý, že ani jemu se příliš nezamlouvá, když k utkáním o důležité kvalifikační body budou někteří legionáři nastupovat tři, či dokonce čtyři týdny poté, co jim skončily soutěže.