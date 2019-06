Zůstat v AS Řím? Bude záležet na vedení a novém trenérovi, tvrdí Schick

Jaro nebylo pro třiadvacetiletého Patrika Schicka rozhodně ideální. V útoku AS Řím dostal minimum příležitostí, starty počítal na minuty. Na reprezentačním srazu před kvalifikačním dvojzápasem s Bulharskem a Černou Horou však nechtěl svoji budoucnost v římském velkoklubu příliš rozebírat...

Bylo těžké se po skončení sezony v Itálii znovu nastartovat na reprezentaci?

Naštěstí ne, protože v neděli jsme skončili a od středy jsme měli dobrovolný sraz národního mužstva, takže jsem měl volné asi dva dny. Věděl jsem, že nás čeká kvalifikace, tak jsem hlavu fotbalově ani nevypínal.

Jaká vůbec byla sezona v AS Řím?

Hodně náročná, celou ji provázely vzestupy a pády. Bohužel nebyla úspěšná.

Italská média píší, že byste měl být vyměněn do AC Milán...

O tom nic nevím. V Itálii se toho píše spousta a jde jen o spekulace.

Patrik Schick během tréninku reprezentace v Praze.

Jan Tauber

V AS Řím jste neměl na jaře velké vytížení, vy sám neřešíte, jestli zůstat nebo jít raději jinam, kde dostanete šanci hrát pravidelně?

Teď určitě ne. V AS musí vedení nejdříve vyřešit pozici sportovního ředitele, a také kdo bude tým trénovat. Teprve od toho se odvinou další věci, týkající se nás hráčů.

Chcete sám dál zůstat v AS Řím, poprat se o základní sestavu, nebo byste šel raději jinam, kde byste hrál?

V tuhle chvíli na to těžko odpovím. Nevím, jaký trenér přijde, co se bude dít. Až tohle bude jasné, mohu o budoucnosti uvažovat konkrétněji. Ale nikdy nic předem nevzdávám. Podstatné bude, jakou představu o složení mužstva budou mít vedení klubu a kouč.

Než jste odjel, mluvil jste s někým z vedení klubu?

Vůbec ne. Rozešli jsme se po rozlučce Daniela de Rossiho... Byla dost smutná, přeci jenom strávil v Římě celou kariéru, je jednou z klubových legend. Chtěl ještě hrát pravidelně, tak raději odešel. V kabině bude jako velká osobnost určitě chybět.

Patrik Schick se podepisuje malým fanouškům během tréninku reprezentace v Praze.

Jan Tauber

Když máte malé herní vytížení, mohou vás posunout dál alespoň tréninky?

Zažil jsem di Franceska, a teď Ranieriho, každý byl jiný. Di Francesco dbal víc na taktiku, u Ranieriho bylo znát, že působil v Anglii, taktiky bylo méně. Byla to větší jízda. Oba mi něco dali. Mám raději intenzívnější trénink, ale ani taktiku nelze podcenit nebo potlačit.

Kvalifikace pro český tým začíná vlastně až dvojzápasem s Bulharskem a Černou Horou. Lze brát jiné výsledky, než dvě vítězství?

Jestli chceme hrát o druhé postupové místo za Anglií, pak musíme v obou zápasech zvítězit. Do karet nám hrají i výsledky ostatních týmů ve skupině, samé remízy. Jen Anglie všem utíká. Věřím, že těch šest bodů získáme.

Už máte Bulhary nastudované?

Nějakou přípravu už máme za sebou, něco nám trenéři ukázali a ještě ukáží. Všechno to už jen doladíme.

Když musíte oba zápasy vyhrát, prvním předpokladem jsou góly. Našli jste na videu nějaké skuliny v bulharské obraně?

Víme, jakým hrají stylem, teď je na trenérech, aby nám řekli, jak na ně hrát. Víme, že jim vypadli někteří důležití hráči, což pro nás také může být plus.

Ale českému týmu také ze zdravotních důvodů vypadli důležití hráči, konkrétně Bořek Dočkal s Vladimírem Daridou. Ti mohou zase chybět vám...

Bořek chyběl už proti Anglii a Brazílii, takže víme, jaké to je hrát bez něho. Každého hráče musíme dokázat nahradit. Žádný hráč není víc než tým. Nikdy to není o jednom nebo dvou lidech.

Patrik Schick (druhý zleva) během tréninku reprezentace v Praze.

Jan Tauber

Kdo by mohl po Dočkalovi či Daridovi převzít roli lídra mužstva?

Lídra nevyberete od stolu. Ten musí z mužstva přirozeně vyplynout, což tým vycítí, kdo by měl převzít tuhle roli.

Máte nějakou osobní zkušenost s bulharským fotbalem?

Nemám... Možná jsem proti nim hrál v mládežnických reprezentacích.

Určitě víte, že Bulhaři změnili trenéra. Jakou to může hrát roli?

To se teprve uvidí. Možná budou hrát trochu jinak než před tím, budou hůř čitelní. Pravdou je, že nám dal nový impulz příchod trenéra Šilhavého.

Tradičně jste v národním mužstvu na hrotu sám, dokázal byste se tam porovnat i s Liborem Kozákem?

Tohle je spíš otázka na trenéry. Vždycky je to o tom, jak si vyhovíte se spoluhráči. Když jsem tam sám a doplňují mě záložníci, je to v pohodě. Záleží na vzdálenosti mezi nimi a mnou, ale hrát na dva hroty mi také nedělá problém. Když máte někoho blíž u sebe, je to lepší v tom, že si můžete vzájemně a rychleji vyhovět třeba přihrávkou na jeden dotek.

Už jste dostali z hlav pětigólový výprask ve Wembley?

Samozřejmě jsme si rozebrali chyby a řekli si, co musíme zlepšit. Myslím si, že už v zápase s Brazílií byl vidět určitý pokrok, nebyli jsme tak vystrašení jako v Anglii. Pro nadcházející zápasy bude důležité, jak si nastavíme hlavy, nějakou fotbalovost v sobě určitě máme. Už v utkání s Bulharskem by to mělo být vidět, když nastoupíme zdravě sebevědomě, jako proti Brazílii.