Ronaldo je fotbalový génius, řekl portugalský trenér Santos

Nekonečný spor o to, kdo je nejlepším fotbalistou světa, má další pokračování. Na stranu portugalského kouzelníka se přidal trenér tamní reprezentace Fernando Santos. A vyhrává to u něj překvapivě hvězdný CR7, který šestým hattrickem za národní tým rozhodl o výhře Portugalska nad Švýcarskem 3:1. "Ronaldo je génius," zářil kouč vítězů.

"Jeho hru jsem popsal mnoha přídavnými jmény. Trénoval jsem ho už v roce 2003 a viděl jsem, čeho může dosáhnout. Je to génius. Existují malířští géniové, sochařští géniové a on je fotbalový génius," řekl na tiskové konferenci Santos, který Ronalda krátce vedl ve Sportingu Lisabon před jeho přestupem do Manchesteru United.

"Na podobné věci jsme zvyklí. Předvádí je už od nepaměti a nikoho nepřekvapují. Dát tři góly je pro něj normální. Často rozhoduje zápas," uvedl záložník Bernardo Silva.

Ronaldo lituje zahozené šance, nakonec ale nastřílel hattrick

Rafael Marchante, Reuters

Ronaldo otevřel skóre v 25. minutě z přímého kopu. Prosadil se tak hned při svém debutu v Lize národů. Švýcaři v 57. minutě vyrovnali z penalty, ale závěrečné minuty byly v Ronaldově režii. V 88. minutě se prosadil přízemní střelou z první a za další dvě minuty přidal pojistku, když se "přešlapovačkou" zbavil bránícího Akanjiho a technicky se trefil k tyči.

"Šlo o tři důležité a krásné góly. Mám velkou radost, ale hlavní je, že jsme vyhráli a postoupili do finále, což byl náš cíl," prohlásil Ronaldo, který dal gól 38 různým zemím.

Od domácího evropského šampionátu v roce 2004 skóroval na deseti mezinárodních turnajích. Ve 157 zápasech za Portugalsko nastřílel 88 branek a je nejlepším evropským reprezentačním střelcem všech dob. Nejúspěšnějším mezinárodním kanonýrem je bývalý íránský útočník Ali Daeí, který se ve 149 utkáních radoval ze 109 tref.

Vrchol prvního ročníku Ligy národů se koná v Portugalsku. Právě domácí fanoušci podle opory Juventusu Turín sehráli ve středu klíčovou roli. "Hodně nás podpořili. Doufám, že i finále přiláká plný stadion a lidé nám budou fandit od začátku do konce. Dává nám to motivaci a sílu tu soutěž vyhrát," konstatoval vítěz evropského šampionátu z roku 2016.

V nedělním finále vyzvou Portugalci lepšího z dvojice Nizozemsko - Anglie. "Ať už se proti nám postaví kdokoli, bude to obtížné. Oba jsou vynikající, půjde o skvělého soupeře. Doufám, že nás fanoušci znovu podpoří, protože spolu jsme silnější," řekl Ronaldo.