„Co oddechl, já se klepal. A až do konce," přiznával, když česká reprezentace nad Bulharskem přece jen 2:1 zvítězila, připsala si první tři body a v tabulce skupiny se vyšvihla na druhou příčku.

V ten moment si Šilhavý úlevně oddechl a vyčísloval, že mu nervy pochodovaly během utkání víckrát.

Bulharská radost na Letné. Čeští fotbalisté v kvalifikaci o postup na EURO 2020 rychle prohrávali.

Vlastimil Vacek, Právo

„Nejdřív po rychlém gólu Bulharů, který nás zaskočil. Moc dobře mi nebylo, ale pořád bylo dost času se zápasem a výsledkem něco udělat," nepopíral, že bleskový úder hostů představoval i pro něho studenou sprchu.

„Zvláště, když se po vedoucí brance, která přišla i přičiněním malé koncentrace mých hráčů, stáhli, bránili a hráli na brejky. Charakter našeho mužstva se ale naštěstí ukázal."

Hattrick jsem chtěl. Škoda, že jsme neproměnili víc šancí, říká dvougólový střelec Patrik Schick

Sport.cz

Schick vyrovnal, hned po přestávce přidal druhou branku, jenže přes přemíru šancí třetí trefa jistící vedení a výhru nepřicházela.

Česká fotbalová radost po gólu Patrika Schicka do bulharské sítě v utkání kvalifikace o postup na ME 2020.

Vlastimil Vacek, Právo

„A to mi také dobře nebylo. Praktikovali jsme náročný styl hry, měli šance, ale pojistit vedení jsme si nedokázali. Pak stačí, aby měl soupeř v samém závěru jednu šanci nebo závar a vše může být jinak. Někdy to tak bývá," nepopíral, že i v dalším průběhu střetnutí se nervoval.

„A v 95. minutě jsme se vysloveně klepal. Bylo by to kruté, kdyby nám to spadlo do brány," připomínal kouč české reprezentace zmiňovaný centr Bulharů a snahu Popova na míč dosáhnout. Naštěstí marnou.

„Někde tam nahoře nad námi drželi ochrannou ruku. Ale výhru jsme si zasloužili a potřebovali ji jako sůl," ulevilo se Šilhavému, když Patrick Schick dvěma trefami vítězství a tři body obstaral.

„Je to vynikající útočník, které umí střílet góly, což v reprezentaci potvrzuje. Vždyť on sám nabádal o přestávce středové hráče, aby mu posílali přihrávky mezi bulharské obránce. Všiml si, že jsou většinou daleko od sebe a chtěl toho využít. A skutečně toho ke druhému gólu využil," prozrazoval reprezentační kouč, že s receptem na sólo a rozhodující druhou branku přišel Schick vlastně sám.