Sebevědomí bude lepší, vyhlíží český kanonýr po dvou trefách další díl bitvy o Evropu

Zaskvěl se dvěma brankami! Gólovou radost si užíval prvně od úvodu března, kdy se prosadil v dresu římského AS při vítězné bitvě v italské lize s Empoli (2:1). V pátečním večeru skvostná bilance útočníka Patrika Schika znamenala triumf české fotbalové reprezentace nad Bulharskem v kvalifikační bitvě o ME 2020. „V mých očích šlo o klíčový zápas, pokud chceme pomýšlet na druhé místo ve skupině," hřál tříbodový zisk třiadvacetiletého útočníka.

Byl výkon proti Bulharsku vaším nejlepším v národním týmu?

Proti Brazílii jsem na jaře letošního roku doma rovněž nepodal špatný výkon. Ale z hlediska produktivity šlo určitě o nejlepší představení. Už jen proto, že dva góly jsem v reprezentačním dresu v žádném utkání ještě nedal.

Český tým zvítězil rozdílem jediného gólu, když navíc musel otáčet nepříznivé skóre. Jak složitě se při špatném vývoji dobývala obrana Bulharska?

Inkasovat z prvního útoku soupeře představovalo něco jako facku, která nás však nakopla. Gól nás neshodil. Ve zbytku prvního poločasu jsme byli lepší, vytvářeli si šance a měli i další závary. Fakt, že jsme otočili nepříznivý vývoj zápasu je důkazem, jakou máme vnitřní sílu. Nesložili jsme se, byť začátek nebyl ideální. Dokázali jsme si výkonem a přístupem získat diváky, kteří nás následně podporovali do poslední minuty.

O gólové vyjádření převahy českého týmu jste se postaral vy. Zvedne vám produktivita ze souboje s Bulharskem produktivitu?

Určitě. Každý útočník chce dávat góly. A pokud na jeho kontě nejsou, tak se cítí pod tlakem. Mně to v pátečním večeru dvakrát padlo do sítě, takže do pondělního souboje s Černou Horou určitě půjdu s větším sebevědomím.

Projevilo se dobré rozpoložení a jistota už při řešení situace, po níž jste parádním způsobem vstřelil druhou branku do sítě Bulharska?

No, dostal jsem balon do běhu, šlo to blíže stoperovi a já musel dělat trošku oblouk. On měl trošku větší rychlost, tak jsem si ho lehce podržel na straně. Čekal jsem, že se pokusí zastavit mě skluzem, tak jsem míč zaseknul, a pak jsem do toho nějak štrejchnul.

V reprezentaci se prosazujete pravidelně. V sedmnácti zápasech jste si připsal sedm branek. Praktikuje národní tým styl, který vám sedí více než ten klubový?

Určitě se v reprezentaci cítím vice ve hře, jsem mnohem častěji na balónu, dostávám se do šancí. Jde o zásadní rozdíl. V AS Řím hrajeme trošku odlišněji.

Projevuje se v reprezentačním dresu rovněž skutečnost, že spoluhráči na vás hodně spoléhají?

Dostávám hodně balónů. Musím poděkovat klukům, protože proti Bulharsku toho strašně moc oběhali a já z jejich práce těžil.

Kromě dvou gólových střel jste měl ještě další výborné pozice ke skórování. Myslel jste na vstřelení hattricku?

V jedné z šancí jsem byl trošku v ofsajdu, jednou jsem trefil břevno... Šance byly a mrzí mě, že jsem nedal tři branky.

Nebyl jste tedy zklamaný, že jste šel ze hry docela brzy a trenéra vám nedopřál šanci na případný třetí gól?

Ne, vůbec. Nemám z klubu herní vytížení. A když člověk nenastupuje pravidelně, tak prostě herní kondice chybí. Trénink je přeci jen něco jiného. Do dalšího zápasu jsem tohle potřeboval, dostat do sebe herní zatížení.

Černá Hora v souběžně hraném utkání Kosovem jen remizovala. Potvrdil tedy český tým v souboji s Bulharskem roli hlavního adepta na druhé místo ve skupině?

Kdybychom neměli vyhrát s Bulharskem, tak s kým? Je to soupeř, kterého bychom měli porážet vždy. Černá hora bude o něco nepříjemnější. Očekávám fotbalovou válku, více soubojů.