Začátek byl strašný, věděli zkušení zadáci. Velebili výkon kanonýra, který si v reprezentaci užívá důvěry

Byli hlavními postavami dvou ze tří branek páteční kvalifikační bitvy o ME 2020, v níž Česko přemohlo 2:1 Bulharsko. Krajní obránce Pavel Kadeřábek nejprve odvážným výletem nechtěně soupeři poskytl volnou cestu k první brance zápasu, kapitán Marek Suchý pak ve středu obrany po pauze vyhrál souboj o balon a pohotovou rozehrávkou vybídl k vítězné brance Patrika Schicka.

„Začátek byl v našem podání strašný. Vůbec jsme to nezachytili. Bulhaři hru rychle otočili, my jsme byli rozhození a nepohlídali centr. Ale jak šlo o třetí minutu, zůstali jsme klidní. Na obrat bylo dost času," ohlížel se střední obránce Marek Suchý za okamžikem, kdy Ismail Isa poslal Bulhary do vedení.

„Náš vstup nebyl ideální. Já jsem blbě vystoupil. Sice jsme se stačili vrátit pod balon v dostatečném počtu, ale pak jsme prohráli souboj ve vápně a Bulhaři šli do vedení. Nicméně vše začalo u mě, a pak následovat sled chyb, které by se neměly stávat," věděl Kadeřábek, že výlet z pravé strany obrany na levou část hřiště a prakticky až téměř k pokutovému území soupeře nebyl dobrým nápadem.

„Hlavně jsme se na hřišti nabádali, ať nikdo nepanikaří a zachováme klid. Byli jsme lepším týmem, což se projevilo. A bylo vážně snadné zareagovat, když zbývalo tolik času," přesvědčoval Suchý. „Ukázali jsme morální sílu, ale nechceme být pravidelně v situaci, kdy bude třeba skóre otáčet. Poučíme se, budeme se snažit zvládat začátky lépe a stejně tak lépe nakládal s vyloženými šancemi, protože při těsném vedení jsme v závěru byli trošku v křeči. Bulhaři nás v posledních dvou minutách zavřeli na naší půlce a měli jednu vyloženou příležitost, po níž byli hodně blízko gólu," uvědomoval si Kadeřábek, že veškeré úsilí málem přišlo vniveč.

Bulhaři však ojedinělý výpad nezužitkovali, a tak se jako rozhodující ukázala přihrávka Marka Suchého středem hřiště na rozběhnutého Patrika Schicka. „Neříkal bych, že jsem druhou gólovou akci vymyslel. Prostě tam byl otevřený prostor, já získal v souboji míč a poslal ho Patrikovi, který akci fantasticky zakončil. Jeho provedení, to byla ukázka extratřídy," vyzdvihl spoluhráče z útoku český kapitán.

„Udělal to hezky. Nečekal jsem, že zvolí takové řešení," uznale pokyvoval hlavou i Kadeřábek nad okamžikem, kdy si Schick v souboji s obráncem patičkou posunul míč ke středu hřiště a následně pravačkou vstřelil vítěznou branku. „Je super, když máme na hrotu kluka, který dá dva góly za zápas," lebedil si Suchý.

„Z tréninku všichni víme, čeho je Patrik Schick schopný. Jde o nadstandardního hráče. Snažíme se hrát tak, abychom maximálně využili jeho kvalit. Chodí hodně do velkého vápna, vytváří tlak na brankáře. Na podzim v dresu národního týmu střílel branky a my na něj chceme spoléhat. Na druhou stranu není možné vše házet jen na něj. Těžko asi bude stejně produktivní v každém utkání," přemítal Suchý.

„Myslím, že v Římě nemá Patrik tolik důvěry jako v reprezentaci. V klubu je pod velkým tlakem a není to pro něj snadné zvládnout. V národním mužstvu je více uvolněný, klidný. Proti Bulharsku nám ohromně pomohl. Potvrdil svoji mimořádnou kvalitu," říkal Kadeřábek.