Jednadvacítka vyhrála v Rakousku po Rusech i nad Slováky

Čeští fotbalisté do 21 let vyhráli i druhý přípravný zápas v Rakousku. Po výhře 1:0 nad Rusy porazili Slovensko 2:1 góly Jana Matouška a Ondřeje Šašinky, který rozhodl předchozí utkání. Zápasy v Rakousku byly pro lvíčata poslední prověrkou před zářijovým vstupem do evropské kvalifikace.