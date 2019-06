Kometa Hložek: Se Lvíčaty můžeme hodně dokázat

Vymyká se realitě. Je mimořádným úkazem. V 16 letech přeskočil tři reprezentační výběry a namířil si to přímo do jednadvacítky. Fotbalový záložník Sparty Adam Hložek završil fantastickou sezonu, během níž si vydobyl silnou pozici na Letné a vstřelil první ligové góly, premiérovými starty za Lvíčata. Vedl si suverénně. Ostatně, jak je jeho zvykem.

„Původně jsem si myslel, že pojedu s osmnáctkou. Ale s realitou jsem spokojenej," culil se Hložek na hotelu St. Florian v rakouském Zell am See, kde jednadvacítce v minulém týdnu pomohl k triumfům nad Ruskem (1:0) a se Slovenskem (2:1).

„Proti Rusku jsme vyhráli, premiéra nemohla dopadnout líp. Uspělo se i se Slováky," těšilo Hložka. Když česká jednadvacítka poprvé a zároveň naposledy vyhrála ME, nebyl na světě. Narodil se měsíc poté. V šestnácti dostal šanci být součástí mužstva, které může na tehdejší celek navázat.

Adam Hložek.

FAČR

„Jsem v týmu krátce, ale cítím, že můžeme dokázat velké věci. Jsme dobrá parta, rozumíme si na hřišti i mimo něj. V mužstvu je několik kluků, kteří hráli na mistrovství Evropy se sedmnáctkou i devatenáctkou. To je velké plus," uvedl Hložek. Většina spoluhráčů je starší o čtyři, pět let. Někdy mu prý v legraci dávají najevo, že je „zobák".

"Dělají si ze mě srandu, to je normální. Myslím, že jsem mezi kluky zapadl v pohodě. S aklimatizací jsem nikdy neměl problém," prohlásil Hložek. Takový vzestup by popletl hlavu mnohem starším fotbalistům, on však dokáže pokušení odrážet. „Jsem taková povaha, že jsem v klidu," ujistil Hložek.

Trenér Lvíčat Karel Krejčí s ním na začátku soustředění diskutoval, kde by mohlo být jeho místo. Jestli pod hrotem nebo na levé straně. „Postavil mě do středu, kde mi to vyhovuje. Nemám ale problém nastupovat i zleva. Jednadvacítka začne kvalifikaci v září, uvidíme, jestli tady budu. Je na trenérovi, jestli mi dá důvěru. Ale snad ano, rád bych byl u toho," přeje si Hložek.

Adam Hložek (vlevo) v přípravném utkání s Ruskem.

FAČR

Jeho povýšení do jednadvacítky se „upeklo" poté, co ho Sparta kvůli důležitým duelům v nadstavbové části neuvolnila na květnové mistrovství Evropy hráčů do 17 let. Krejčí, Hložkův otec a hráčův manažer Pavel Paska se na společné schůzce shodli: pro další výkonnostní růst talentovaného záložníka by bylo správné zařadit ho do jednadvacítky.

„Když poprvé nastoupil za Spartu v základu, sehnal jsem si jeho číslo. Ale nechtěl jsem mu blbnout hlavu, spíš jsem čekal, jak se všechno vyvine. Teď nastal pravý čas. Chtěl jsem, aby s námi jedno soustředění absolvoval před kvalifikací," pronesl Krejčí.

Nad Hložkovými fyzickými parametry obdivně pokyvuje. „Různé hodnoty včetně svalové hmoty a tělesného tuku má skoro nejlepší. Pořád je mu teprve šestnáct, ale zápasy s Ruskem a Slovenskem zvládl dobře. Věřím, že nám pomůže i v kvalifikaci," doplnil Krejčí.