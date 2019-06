Zařídil výhru nad Slováky! Pak Matoušek poodhalil, jestli se vrátí do Slavie

Když se v únoru loučil na Slavii, trenér Jindřich Trpišovský ho na hostování do Příbrami vyprovázel slovy: "Makej, přidávej si a v létě se vrať." První dvě pobídky fotbalový útočník Jan Matoušek naplnil. Jak to ale bude s jeho návratem do Slavie?

„Co jsme si s panem Trpišovským nedávno volali, s hostováním v Příbrami jsme v rámci možností spokojeni. Povedlo se mi přidat góly, získal jsem zkušenosti v soubojích. Ale jak to bude dál, to se zatím neví. Bude se to řešit po reprezentačním srazu," řekl Matoušek po nedělní přípravě české jednadvacítky proti Slovensku v rakouském Zell am See. Pod výhru 2:1 se podepsal gólem a asistencí.

Kromě návratu do Edenu je opět ve hře hostování. Už nějaký čas se mluví například o Jablonci. „Nemůžu nic potvrdit, neboť nic nevím. Jména klubů neznám, ale bude se zvažovat, co je pro mě nejlepší. Aby to dopadlo stejně dobře, jak nyní na jaře," podotkl 21letý Matoušek.

Jan Matoušek na tréninku české fotbalové reprezentace do 21 let.

FAČR

Téměř jisté je, že pokud „zvítězí" varianta hostování, do Příbrami se vracet nebude. Dobře ví, že Příbram výkonnostně přerostl, jak mu po vzájemném jarním duelu vzkázal trenér Plzně Pavel Vrba. „Bral jsem to jako povzbuzení do další práce. V zimě jsem mohl jít jedině do Příbrami, protože jsem za ní nastoupil už na začátku sezony. I Slavia by mě chtěla poslat do takového klubu, který hraje o vyšší příčky," podotkl Matoušek.

Pokud se ani v příštím týdnu situace nevyjasní, nastoupí 25. června do přípravy Slavie. Vzhledem ke srazům národních týmů dostali od Trpišovského slávisté - reprezentanti o týden delší volno.

„Když naskočím, kluci už budou mít týden za sebou. Chtěl bych zůstat ve Slavii, ale řešíme s trenérem, jestli nebude lepší jít někam, kde bych začal přípravu od prvního dne. Za deset dnů možná budu vědět víc," uzavřel Matoušek.