Jedno sobě i spoluhráčům připomíná, „Musíme začít lépe než v pátek proti Bulharům. Soustředěně od první vteřiny,“ má kapitán české reprezentace před dnešní kvalifikační konfrontací s Černou Horou pořád v hlavě třetí minutu pátečního duelu s Bulhary, kdy hned z prvního útočného výpadu vstřelili hosté vedoucí gól. „Začátek se nám skutečně nepovedl,“ uvědomuje si Marek Suchý, že podobné zaváhání by se mohlo v olomoucké konfrontaci s dalším protivníkem z Balkánu českému týmu vymstít.

Tři body z premiérové domácí ouvertury stačily, aby se český celek posunul ve skupině A z posledního místa v tabulce na druhou postupovou příčku. Remízy soupeřů ve vzájemných kláních tomu dopomohly.

„O to důležitější teď bude navázat v zápase s Černohorci na páteční výhru nad Bulharskem a připsat si na konto další tři body," je Suchému jasné, že konstelace ve skupině české reprezentaci vysloveně nahrává.

Kvalifikační zápas ČR - Černá Hora se hraje dnes od 20.45 v Olomouci, rozhoduje Rus Bezborodov, přímý přenos vysílá ČT Sport, on line reportáž sledujte na www.sport.cz

Anglie je jasným aspirantem na první příčku a postup, a protože konkurenti českého týmu se nerozhodnými výsledky navzájem obírají o body, je potřeba vyhrávat domácí zápasy, Nad Bulharskem a dnes na Hané nad Černou Horou.

„Bude to ale stejně těžké utkání, jako s Bulharskem. Prohlíželi jsme si Černohorce na videu a mají v mužstvu skutečně šikovné fotbalisty, kteří to s míčem dovedou. Zvláště ti v ofenzivě," je si kapitán národního týmu vědom, že nepůjde o jednoduchou partii.

Marek Suchý během přátelského utkání s Brazílií.

Vlastimil Vacek, Právo

A nic na tom nemění, že v protivníkově táboru došlo po páteční remíze s Kosovem k trenérskému zemětřesení. Srbský kouč Ljubiša Tumbakovič odmítl usednout na lavičku, protože jeho rodná země samostatnost Kosova neuznává a jemu údajně vyhrožovaly různé extrémistické skupiny, že si to s ním vypořádají, pokud svou vlast zradí. Jeho krajan Aleksander Jankovič působící v roli prvního asistenta ho následoval.

„Nerad bych se vyjadřoval k tomu, co se v Černé Hoře událo. Každá změna na místě trenéra je ale pro soupeře nepříjemná, zvláště, když k ní dojde před dalším utkáním. Ale protože mužstvo převzali Tumbakovičovi asistenti, myslím, že ke změnám ve hře, stylu a rozestavení Černohorců nedojde. Předpokládáme, že kontinuita bude zachována a oni budou pokračovat tak, jak se prezentovali dosud," myslí si kapitán národního týmu.

Samozřejmě že i proti Černohorcům bude česká reprezentace spoléhat na s obrovskou chutí hrajícího a góly střílejícího Patrika Schicka, který se dvěma trefami v bulharské síti pasoval do role lídra týmu.

Český útočník Patrik Schick oslavuje gól na 1:1 s Tomášem Součkem (vpravo) během utkání kvalifikace ME 2020 proti Bulharsku.

Vlastimil Vacek, Právo

Na jeho kvality spoléháme, ale základem je a musí být týmové pojetí a kolektivní výkon. Až teprve pak se mohou ukázat jednotlivci," připomíná reprezentační kapitán, na co reprezentační tým sází a co by ho mělo dovést k druhé příčce ve skupině a tím i vysněné účasti na EURO 2020.

„Už to, že hrajeme doma, nám velí získat tři body a udělat další krok k tomuto cíli. Necháme na hřišti všechno. V pátečním střetnutí s Bulhary trápily některé spoluhráče v závěru křeče, ale výhru jsme urvali. Ze zápasu s Černou Horou chceme zase tři body, i když víme, že to bude znovu bolet," ujišťuje Suchý, že česká reprezentace půjde za vítězstvím od první do poslední minuty.