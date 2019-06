Jovovič vyhlíží české parťáky, trenérům dá cenné rady. Mrzí ho také zářez s Bulharskem

Ve výběru fotbalistů Černé Hory by mohl Vladimir Jovovič z fleku plnit roli experta na český tým. Ostatně třeba Lukáše Masopusta s Martinem Doležalem zná detailně jako parťáky z působení v Jablonci. „Strávil jsem s nimi dva roky a máme velmi dobrý vztah, i na hřišti jsem si s nimi rozuměl. Znám všechny jejich přednosti, ale na druhou stranu i oni o mně vědí všechno. Jsou to velmi dobří fotbalisté. Jsem rád, že si proti nim můžu zahrát," těší se Jovovič na kvalifikační zápas o postup na EURO v příštím roce.

„Ale dobře znám všechny hráče v české nejvyšší soutěži," prozrazuje technický záložník s tím, že o víkendu ustanovená trenérská dvojice Miodrag Džudovič a Dragoje Lekovič, která dnes povede Černou Horu v duelu na Hané, může jeho informací využít. „Určitě nějaké rady padnou. Ale řada českých reprezentantů hraje i v cizině a tito hráči mají velkou kvalitu. Čeká nás velmi těžký a důležitý zápas," dobře ví rodák z Nikšiče.

„Statečným sokolům", jak se přezdívá černohorské reprezentaci, chybí kvůli zranění útočník Stevan Jovetič z Monaka, což je hodně citelná ztráta. „Je to pro nás velký hendikep, pokud náš nejlepší hráč nemůže hrát. S ním by to bylo určitě trochu jednodušší, Stevan je hráčem, od něhož hodně očekáváme," lituje Jovovič absence největší hvězdy, která v padesáti duelech za národní tým dohromady nasázela 24 gólů.

Jablonecký útočník Martin Doležal.

Sám Jovovič nastřádal už 25 reprezentačních startů, na premiérový zásah však stále čeká. V prvních dvou kolech o ME 2020 pokaždé jen střídal. „Je pro mě velkou ctí být součástí národního týmu Černé Hory. Každou minutu se ze sebe snažím vydat maximum," povídá záložník, který umí parádně vystřelit z větší vzdálenosti.

O situaci v kvalifikační skupině A má jasno. „Podle mě je favoritem skupiny Anglie a ostatní týmy mají stejnou šanci rozdat si to o druhou příčku. Uvidíme, ale může to být hodně zajímavé," věří čtyřiadvacetiletý záložník.

Fotbalisté Anglie jsou podle Jovoviče jasným favoritem kvalifikační skupiny, kde hrají Češi i reprezentace Černé Hory.

Jeho slova zatím potvrzují i dva odehrané zápasy. S Anglií jeho tým doma padl vysoko 1:5, ale o výhru v Bulharsku Černohorce připravila jen obrovská chyba sudího. Francouzský rozhodčí Ruddy Buquet viděl faul střídajícího Jovoviče, k němuž zcela prokazatelně došlo ještě před pokutovým územím, uvnitř šestnáctky a Bulhaři z nařízené penalty vyrovnali v 82. minutě na konečných 1:1.

„S Bulharskem to žádná penalta nebyla. Bohužel nás ale tato chyba rozhodčího připravila o první vítězství ve skupině," stále mrzí Jovoviče kontroverzní moment. Teď se pokusí obrat v Olomouci o body i své kamarády z Jablonce.