Grande Italia! Mimčo českou hvězdičku nakoplo, se Schickem si zařádila

Šest bodů ze dvou zápasů, proti Černé Hoře jste si v Olomouci navíc připsal vítězný gól. Co víc si přát...

Poslední zápas sezony, takže jsem si pochopitelně hodně spravil chuť. Jsem rád, že můj gól pomohl národnímu týmu ke třem bodům. Černohorci bránili výborně. Nezdálo se to, ale bylo těžké najít v jejich hře skuliny. Po první brance jsme se uklidnili a druhou zápas rozhodli. V obranné fázi jsme pracovali hodně dobře.

Výsledek je vcelku jednoznačný.

Druhý zápas byl paradoxně těžší než s Bulharskem. Proti němu jsme chodili hodně jeden na jednoho, proti Černé Hoře nikoliv. Trošku se na nás projevila únava, není snadné v tomhle počasí hrát za tři dny znovu.

Brankáře jste zakončil pohotovým zakončením. Věděl jste hned, že budete střílet?

Jo. Věděli jsme z přípravy u videa, že Černohorci po odvrácení míče při standardních situacích nehlídají nabíhající hráče a tlačí se rychle ven. Věděl jsem, že mi Pavel Kadeřábek míč nacentruje. Jak jsem ho trefil, je trošku i náhoda.

Dal jste nejhezčí gól kariéry?

Asi jo. Pamatuju si ještě jeden v druhé lize v Itálii, když jsem se trefil z poloviny hřiště. Jenže gól v reprezentaci je důležitější.

Navíc máte ještě skoro asistenci u vlastního gólu soupeře, když jste přihrál Schickovi.

Někdy dáte tři čtyři takové přihrávky a nepadne z nich nic. Gólová akce byla nicméně nacvičená. Před pěti dny jsme na tréninku hledali prostor mezi středními záložníky a hned posouvali dopředu na útočníka.

Schick roste v klíčového hráče týmu, že?

Pomohl nám obrovsky, ale musíme mu šance připravit. Je to zásluha celého týmu.

Důležitý je také způsob, jakým jste dvakrát vyhráli. Na hřišti jste dominovali.

Chtěli jsme tak hrát. Potřebovali jsme doma dvakrát vyhrát, aby se nestalo, co v minulé kvalifikaci, kdy jsme remizovali se Severním Irskem a Ázerbájdžánem a pak museli dohánět.

Cítíte, že vaše pozice v reprezentaci zesílila?

Každý hráč se snaží udělat to nejlepší pro tým. Systém mi vyhovuje. V Sampdorii je to trošku jiné. Každý systém má něco do sebe. Kdybych mohl, vyberu si reprezentační.

V Olomouci se mužstvo tři dny cítilo jako doma, že?

Paradoxně, ač jsem Pražák, musím uznat, že na Moravě je vždy o něco lepší atmosféra.

Jen o bod za vámi je v tabulce Kosovo. Právě ono se jeví jako váš největší soupeř v bitvě o druhé postupové místo za Anglií.

Pozor na ně. Jsou hodně podceňovaní, přitom dobře hráli již v minulé kvalifikaci. Proti nim nás ještě určitě čekají těžké zápasy. Navíc doma mají pekelnou atmosféru.

