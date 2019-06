GLOSA: Bez charakteru by se tam nahoře ani ochranná ruka nenašla

Právě na tyto premisy vsadil Jaroslav Šilhavý hned, jak se loni na podzim fotbalové reprezentace ujal. Cítil, že z panujícího herního a výsledkového marasmu jiné cesty není. Že věčná rotace jmen v nominaci i základní sestavě národního týmu nic neřeší. Zmítání se od ničeho nikam rovněž ne.

Ale také vnímal, že hráči, kteří nemají pevné místo v sestavě svých klubů, natož aby měli jméno, jaké mívali jejich úspěšní předchůdci, potřebují ze všeho nejvíc cítit důvěru, protože jen z ní se zrodí i jiné klima a jiný tým.

Zdravý a charakterní.

Jasně že mu pro tuto proměnu připravil půdu jeho odměřený a náležitý odstup od všech a všeho si udržující předchůdce.

Pochopitelně že Šilhavý měl a má k hráčům blíž, než k nim měl Jarolím.

Oni k němu také.

„Není to o tom, že by hráči bojovali a hráli za mě, je to spíše o našem vztahu, který je na dobré úrovni. Známe se dlouho a dobře a funguje to," nepopíral kouč po dvou výhrách v kvalifikaci o EURO 2020, že i vzájemné vazby napomohly k proměně, kterou reprezentace zažívá.

Kostra týmu, kterou záhy našel, které věří a na niž sází, pochopitelně také.

Vize, které se drží a za níž jde, rovněž.

Nejsou to samozřejmě výkony uvádějící publikum v trans, není to v podání reprezentace totální fotbal, jaký třeba nabídl při tažení Ligou mistrů amsterdamský Ajax či Liverpool, ale po tom tuzemští fotbaloví fanoušci po mizerných letech zase až tak nabažili. I jim bylo a je jasné, že by se rovnalo zázraku, kdyby Šilhavý vtiskl mužstvu tvář během několika krátkých srazů a sehraných zápasů.

Chtěli vidět především zaujetí.

Přístup a hlavně charakter.

Od jednotlivců i mužstva.

A také potřebnou pokoru.

Nikoli chaos a zmítání se od pankejtu k pankejtu, jako tomu bylo za Jarolímovy reprezentační éry jak ve výběru hráčů, tak v projevu národního týmu, ale cestu, po níž míní Šilhavý se jít a které se bude držet.

Národní tým v sobě tyto atributy našel a v kvalifikačních duelech s Bulhary a Černou Horou je prokázal. A to přesto, že se v pátek na Letné neskonale trápil v koncovce a až do závěrného hvizdu trnul a klepal se, aby za mizernou produktivitu nebyl Bulhary ztrestán.

Přesto, že v Olomouci narazil na mnohem lepšího a fotbalově daleko nepříjemnějšího protivníka a musel se vyrovnat nejen s ním, ale i s evidentní únavou z předchozí konfrontace v Praze.

Právě proto si vysloužil aplaus.

I proto nad ním drželi někde tam nahoře ochrannou ruku, jak s povděkem po pátečním duelu připomněl Šilhavý.

Kdyby si ale o to poctivostí, charakterem a pokorou národní tým neřekl, těžko by se někdo takový tam nahoře našel.