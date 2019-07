FOTBAL ONLINE: Češi vstupují do ME. Na favorizovanou Francii však nestačí

Česká fotbalová reprezentace do 19 let v pondělí večer vstupuje do mistrovství Evropy v Arménii. Hned na úvod změří síly s favoritem celého turnaje z Francie. Úvodní duel se hraje od 19 hodin, přímý přenos vysílá ČT sport a online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.