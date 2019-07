Pět změn v sestavě! Češi ale opět nedali gól, s postupem je to zapeklité

Česká fotbalová reprezentace do 19 let na mistrovství Evropy v Arménii nevyhrála ani ve druhém zápase. Po porážce 0:3 s favorizovanou Francií remízoval výběr trenéra Jana Suchopárka s Nory 0:0. V závěrečném duelu skupiny B změří mladí reprezentanti v neděli síly s Irskem a ani výhra jim za určitých okolností nemusí stačit k postupu do semifinále.