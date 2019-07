Čeští fotbalisté na ME končí. Boj o všechno prohráli

Konec nadějí. Česká fotbalová reprezentace se loučí s mistrovstvím Evropy do 19 let už po základní skupině. V jejím závěrečném utkání potřebovala k postupu zvítězit, jenže Irsku podlehla 1:2 a ve skupině končí poslední. Irové postupují do semifinále spolu se suverénní Francií, která v souběžně hraném utkání porazila Norsko 1:0.