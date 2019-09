Moji podobu s Davidem Luizem vnímají i v Rusku, směje se Král

Minulý týden ve středu slavil postup se Slavií do Ligy mistrů, o den později přišel přestup do Spartaku za 310 milionů korun, v pátek odlet do Moskvy a podpis smlouvy. V pondělí návrat do Prahy a nástup na sraz české reprezentace. Fotbalový záložník Alex Král má za sebou hektické dny. „Chtěl jsem se posunout dál, ruská liga je o level výš," vysvětluje, proč se rozhodl pro angažmá v Rusku.

Čerstvá posila Spartaku Moskva Alex Král během tréninku fotbalové reprezentace před zápasy kvalifikace ME 2020 v Kosovu a Černé Hoře.

Jak vás ve Spartaku přijali?

Fantasticky. Na letišti na mě čekali lidé z klubu, následně jsem se na stadionu setkal s vedením. A před ligovým zápasem se Zenitem jsem se představil fanouškům. S novými spoluhráči jsme se zatím jen pozdravil, když šli z rozcvičky.

Stihl jste prohodit pár vět s trenérem Kononovem?

Dokonce chtěl, abych hrál už se Zenitem. Nestihla se ale přepsat registrace na ruský svaz, navíc nastoupit by ani nebylo dobré, vždyť jsem s týmem ani jednou netrénoval. Trenér se počítá na defenzívního záložníka. Brazilec, který na této pozici hrál, odešel do Číny, šanci určitě dostanu. Bude na mně, jak s ní naložím.

Alex Král ještě v dresu Slavie Praha s trofejí pro mistra ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

Jak dlouho jste o zájmu Spartaku věděl?

Že nějaká jednání probíhají, jsem věděl několik dnů před odvetou s Kluží. Ale přestupu jsem dával tak třicet procent, k takovému transferu se totiž musí sejít spousta věcí. Počítal jsem, že mě Slavia nejspíš nepustí, nebo si řekne o částku, kterou nebude Spartak ochoten zaplatit. Pár minut po odvetě jsem se byl projít s panem Tvrdíkem (pozn.- předseda představenstva Slavie). Oznámil mi, že Spartak v posledních dnech nabídku čtyřikrát navýšil. A je jen na mně, jak se rozhodnu.

Váhal jste?

Váhal, jde o obrovskou změnu. Každý takový krok je potřeba pečlivě zvážit. Chtěl jsem se ale zase o něco posunout. A také... Vzhledem k tomu, na kolik si mě Slavia cenila, není moc klubů, které by byly ochotny za mě tyto peníze dát. Z české ligy se nechodí do top klubů z pěti nejlepších evropských soutěží. Je třeba jít nejdřív do takzvaného meziklubu. Přesně tím je pro mě Spartak.

Alex Král v dresu Spartaku Moskva.

spartak.com

Zrazoval vás někdo z odchodu do Ruska?

Lidé z mého okolí říkali, že je to správná volba. I kluci ve slávistické kabině. Jejich první věta byla: nad čím přemýšlíš? Spousta lidí Rusko nesleduje, mají zafixované, že všechno ruský je špatný. Jenže v Rusku se za poslední roky všechno posunulo, podmínky ve Spartaku jsou vynikající. Díky mistrovství má nový stadion, zázemí. Klub se navíc snaží stavět na mladých, což kvituju.

Nemrzí vás ale, že přijdete o Ligu mistrů? Spartaku se evropské poháry netýkají.

Na jednu stranu ano, protože jde o krásné zápasy. Ale já se dívám mnohem dál. Ruská liga je kvalitnější než česká, každý týden budu podstupovat těžší zápasy. Možná mi neúčast v pohárech pomůže v aklimatizaci, budu se soustředit na jeden zápas v týdnu. Věřím, že vyhrajeme titul, příští rok si Ligu mistrů zahrajeme.

Tady je teď Královo...

spartak.com

Vládnete ruštinou?

Upřímně, rusky neumím. Ale mám rád ruské písničky, hlavně MiyaGiho a Rauf & Fike. Poslouchám ruský rap, k tomuto jazyku mám sympatie. Určitě pro mě bude jednodušší učit se rusky než německy. Jen nevím, jestli mi ty písničky dovolí pouštět v kabině.(směje se)

Pár vět rusky jste už ale už pronesl pro web Spartaku...

Při natáčení krátkého videa jsem musel v ruštině říct, že ve Spartaku bude všechno kudrnaté. Což při pohledu na moje vlasy sedí. Moji podobu s brazilským stoperem Davidem Luizem vnímají všichni i v Rusku.

Bude vás do Moskvy následovat přítelkyně?

V první chvíli byla smutná, čekají ji státnice. Musí se rozhodnout, jestli studovat dál a zůstat v Česku, nebo jít se mnou. Pochopitelně bych byl rád, kdybych byl v Rusku s ní. Nejdřív ale musím zařídit víza, byt a tak. Každopádně je neskutečný, co se děje. Vždyť ještě před necelým rokem jsem byl v Teplicích. Teď mám se double se Slavií, zahrál jsem si proti Chelsea, dostal se do reprezentace, teď vyrážím na zahraniční angažmá. Do klubu, který za mě dal přes tři sta milionů korun.