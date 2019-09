Z Říma jsem neutekl, prostě jsem cítil, že potřebuju nakopnout, vysvětluje Schick přestup do Lipska

V nominaci české fotbalové reprezentace na nastávající kvalifikační zápasy o fotbalové EURO 2020 byl Patrik Schick uváděn ještě jako hráč AS Řím, k nastávajícím duelům proti Kosovu a Černé Hoře už ovšem vyrukuje jako legionář ve službách bundesligového Lipska. „Cítil jsem, že potřebuji změnu, protože v Římě jsem se necítil úplně šťastný,“ přiznal třiadvacetiletý útočník, kdy martyrium kolem jeho transferu skončilo a on na rok zakotvil v týmu, který momentálně vede nejvyšší německou soutěž a chystá se na nový ročník Ligy mistrů.

Byly to nervy až do konce. Jednání s Lipskem bylo ve spěchu, ale spadl mi kámen ze srdce, říká Patrik Schick

Úleva je na vás patrná. Cítíte vysvobození, že odcházíte z Říma a našel jste klub, který vám nabízí možnost pravidelně hrát?

Necítil jsem se v Římě úplně šťastný, takže myslím, že jde o správný krok. Změnu klimatu jsem opravdu potřeboval.

Nabídek jste dostal údajně víc, ale zvolil jste Lipsko, které se o vás zajímalo a angažmá vám nabízelo již delší dobu. Přesto se rokování kolem transferu a vašeho ročního hostování s opcí táhla hodně dlouho.

Byly to nervy. Do poslední chvíle jsem sám netušil, jak jednání dopadnou, proto jsem byl pro jistotu nachystán na obě varianty. Byl jsem připraven na odchod do Lipska i na to, že zůstanu v Římě a znovu se poperu o místo v základní sestavě.

A přitom jste určitě sondoval, co vás v případě odchodu do Německa čeká. Vždyť v reprezentaci máte hned několik spoluhráčů, kteří v bundeslize hrají a ostatně i váš římský spoluhráč Edin Džeko ji okusil.

Bundesligu sleduju, ale pochopitelně že jsem informace sháněl a kluků se vyptával. A od všech jsem dostával jen kladné reference. O kvalitní soutěži, která mě čeká, fotbalové atmosféře v Německu, stadionech, velkém zájmu fanoušků. I Edin mi ostatně potvrdil, že pokud do Lipska odejdu, bude to dobré rozhodnutí.

Tím jste si byl nejspíš jistý od samého počátku, kdy o vás projevilo Lipsko zájem. Nový, mladý, dvaatřicetiletý progresivní trenér Julian Nagelsmann preferující otevřený fotbal a hru se dvěma útočníky, mladí spoluhráči, navrch Lipsko, které fotbalem žije.

Všechna tato kriteria jsem samozřejmě bral v úvahu. Stejně jako herní styl Lipska, jeho postavení v bundeslize, účast v Lize mistrů. I o trenérovi jsem toho od Pavla Kadeřábka, který pod ním hrál v Hoffenheimu, hodně slyšel. Hlavně o tom, že je velice lidský a komunikativní a že preferuje fotbal, který se mi líbí.

Český útočník Patrik Schick oslavuje gól na 1:1 s Tomášem Součkem (vpravo) během utkání kvalifikace ME 2020 proti Bulharsku.

Vlastimil Vacek, Právo

A který by vám měl hlavně mnohem víc vyhovovat než fotbal, který jste praktikovali s Římem...

Bude to skutečně změna, protože s AS Řím to byl skutečně pomalý fotbal, takže bylo těžké se proti zformovaným obranám soupeřů prosazovat a ani šancí se příliš nerodilo. A to nemluvím o tom, že do mezihry jsem se prakticky vůbec nedostával a nezapojoval se do ní, neboť jsem operoval v křídelních prostorech a musel se tlačit do protivníkovy šestnáctky. Teď to bude jiné, protože Lipsko hraje rychlý, agresivní fotbal.

Ale čeká vás konkurence Timo Wernera a Yussufa Poulsena, kteří mají v útoku Lipska pevné místo.

I v Římě jsem musel s konkurencí bojovat, takže jsem na ni nachystaný. Ale už samotná hra se dvěma útočníky mi dává víc šancí dostat se do sestavy a pravidelně hrát.

Už jste o své roli mluvil s trenérem Nagelsmannem?

Ještě jsem se s ním nesetkal, protože jsem byl v Lipsku jen velice krátce. Ale setkání s lidmi z klubu na mě zapůsobilo velice pozitivně.

Takže útěk z Říma si asi jen a jen pochvalujete...

Nemluvil bych o útěku, jen jsem prostě cítil, že potřebuji změnu. Správně se nakopnout, abych se posunul v kariéře dál.

Patrik Schick (vlevo) během tréninku reprezentace v Praze.

Jan Tauber

Proč to nešlo v Římě?

Těžko říct, sešlo se víc věcí. Těžký start v novém angažmá po týdnech, kdy jsem prakticky nic nedělal a začínal bez pořádné přípravy, k tomu zranění, navrch i velké očekávání, které jsem bohužel úplně nenaplnil. A také tlak, pod nímž jsem hrál a jímž jsem se cítil svázaný.

Divíte se, když jste přišel římský klub na tolik peněz?

Vím, že představy byly trochu jiné a nepopírám, že jsem očekávání nenaplnil na sto procent. První sezona byla ještě slušná, protože jsme se v Lize mistrů dostali až do semifinále. Druhá ale dobrá nebyla. Nejen pro mě, ale pro nikoho.

Český reprezentační útočník Patrik Schick bude v nové sezoně oblékat dres Lipska.

www.dierotenbullen.com

Teď tedy přichází Lipsko jako nová výzva. A také jako možnost dokázat v bundeslize, že by se roční hostování mohlo a mělo proměnit v přestup, když už je ve vaší smlouvě zakotvena klauzule o opci podmíněná ovšem tím, že se musíte s novým týmem probojovat do Champions League.

Tak dalekou budoucnost zatím nechci řešit. Chci se soustředit na to, co mě v Německu čeká a udělat maximum, abych se prosadil.

Myslíte, že šance přijde hned v prvním utkání po reprezentační přestávce, kdy na vaše Lipsko čeká obhájce titulu Bayern Mnichov?

To zatím netuším, protože jsem v Lipsku neabsolvoval s mužstvem ani jeden trénink a vůbec nevím, jak budou dny po reprezentační pauze vypadat.