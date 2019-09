Šašinka dravým průnikem srazil Litevce do kolen. Penalta? Byl jsem rozhodnutý, kam to kopnu, říká

Fotbalová Lvíčata v úvodní bitvě obstála na jedničku. V kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2021 splnili čeští reprezentanti do 21 let roli papírového favorita, i když houževnaté Litevce srazili v Českých Budějovicích do kolen až po penaltě Ondřeje Šašinky a vyhráli 2:0.