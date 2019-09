Splněný plán, radoval se Vaníček po kvalifikačním vstupu. Při gólu zachoval chladnou hlavu

V úvodní kvalifikační partii se stal jednou z ústředních postav. Záložník Antonín Vaníček překonal litevského brankáře Krapikase už po čtvrthodině hry a jeho trefa české fotbalisty do 21 let povzbudila.

Přitom to vypadalo, že se ke střele ani nedostanete. Zakončovatelem celé akce měl být Ondřej Šašinka. Jak jste viděl celou situaci?

Nechci Šášovi sahat do svědomí. Nevím, jestli střílel nebo nahrával, každopádně to udělal výborně. Já pak zachoval docela chladnou hlavu a na dva doteky jsem to dal do brány. Šáša pak ještě udělal krásnou penaltu, kterou s přehledem proměnil.

Po vedoucím gólu se však český tým dostal do herního útlumu. Čím byl způsobený?

Asi jsme se malinko uspokojili v hlavách, že jsme dali první gól, což byl náš plán. Do konce první půle jsme to tak nějak uhrávali, ale po přestávce jsme si to pohlídali.

Co jste si o pauze v kabině řekli?

Že jeden gól stačit na výhru nebude, i když by nakonec stačil, jak se ukázalo. Chtěli jsme dát druhý gól co nejdřív, abychom byli na koni, což se nám podařilo. Měli jsme zápas ve svých rukou. Říkali jsme si, že se musíme vyvarovat standardkám na naší půli a rohům. Bylo vidět, že jsou při nich silní. Čekali jsme to.

Akrobatický pokus o střelu Antonína Vaníčka sleduje Domantas Antanavičius z Litvy.

Václav Pancer, ČTK

Zvlášť v první půli měli Litevci řadu standardních situací, těsně před poločasem mohli po rohu srovnat.

Nikdy nejde zápas odehrát, aniž by soupeř neměl standardku. Vedle hlavičky jim Jedla (Jedlička) ještě jednu střelu zlikvidoval a Sáďa (Sadílek) pak balon odkopl. Jinak si už nic vážnějšího nevypracovali. Ale furt byli živoučkí a snažili se bojovat.

Start do kvalifikace o postup na ME 2021 jste nakonec zvládli s přehledem...

Budeme tomu říkat povinné vítězství, ale žádné není jednoduché. Jsme za něj strašně rádi, byl to náš plán. Fanoušci v Budějovicích byli skvělí, vůbec jsem nečekal, že dorazí v takovém počtu. Kotel byl super, už jsem ho zažil v minulé kvaldě. My hrdí Češi jsme takoví, že fandíme a jsem za to strašně rád.

Za dva dny vás na stadionu v Troyes čeká přípravný duel s domácí Francií. Jak se těšíte na tuhle konfrontaci?

Bude to kvalitní prověrka a jdeme tam s tím, že chceme zase vyhrát. V hlavách máme, že bychom chtěli udělat postupový hattrick, i ten přátelák je ale pro nás velká výzva.