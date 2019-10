Vzpomínky na rodnou Karvinou v hlavě stále mám, svěřil se trenér Lvíčat

Potřetí se na novém Městském stadionu v Karviné ukáže česká fotbalová jednadvacítka. Po výhře nad Slovenskem 4:1 v přípravě (2017) a loňském vítězství v kvalifikaci na mistrovství Evropy 2019 nad Chorvatskem 2:1 se česká Lvíčata dnes odpoledne (17 hodin) utkají o body ve skupině o postup na malé Euro 2021 s Řeckem. Pikantní nebude druhé kvalifikační utkání sezony jen pro karvinského záložníka Ondřeje Lingra. Svou první trenérskou zkušenost v rodném městě zažije Karel Krejčí, kouč české reprezentace. „Je to už čtyřicet let, co jsem se odstěhoval a jsem zvědavý, jak mě Karviňáci přijmou," usmíval se 50letý Krejčí.

V Karviné jste se narodil a prožil část dětství. Užíváte si návrat domů?

Je to už opravdu hodně dlouho, ale pořád v hlavě z dětství v Karviné něco mám. Bydleli jsme tam do mých devíti let, chodil jsem tady do první a druhé třídy. Ale ze školy si vybavuju hlavně to, že jsme mívali odpolední vyučování. Rodiče byli v práci, já dopoledne ve školce a odpoledne ve škole. To jsou mé vzpomínky (smích). Narodil jsem se v Karviné, táta tady pracoval jako horník, máma v Kovoně. Táta měl pak ale úraz a odstěhovali jsme se na Šumavu do Dražovic, odkud pocházela máma.

Fotbal jste v Karviné hrával?

Jako kluk ne. Fotbal tu tenkrát ani tak populární nebyl. Byly tu tuším kluby ČSA a 1. Máj Karviná, které hrávaly v divizi. Sám jsem začal fotbal hrát až od nějakých deseti let poté, co jsem začal chodit do třetí třídy. Do Karviné jsem se později vrátil jako soupeř, ale v roli trenéra to bude má premiéra. Ten stánek se mi libí, pro Karvinou je ideální a co vím, tak i atmosféra je tu dobrá. To byl i jeden z důvodů proč jsme tady. Hrát před poloprázdným stadionem se nám nechce.

Stihl jste si projít v Karviné místa, kde jste jako kluk pobíhal?

Nestihl, jsme v Petrovicích, což je trochu stranou. Ale část rodiny mám stále ještě v nedalekém Havířově a když jsem byl u reprezentačního áčka a hráli jsme v Ostravě (v roce 2015 proti Srbsku), tak mě sestřenka odvezla na místo, kde jsme bydleli. Už jsem si to po těch letech moc nevybavoval. Když teď Karvinou projíždíme, tak si vybavuju, že jsme s tátou chodívali na házenou a na druhou hokejovou ligu.

Česká jednadvacítka hrála na novém karvinském stadionu zatím dvakrát a v obou případech vyhrála. Je to velký závazek?

Uděláme samozřejmě maximum pro výhru, protože utkání s Řeckem je velmi důležité a hodně může napovědět o naších ambicích. Věřím, že náš jednadvacítkový fanclub znovu místní strhne, tak jak se to stalo v Českých Budějovicích, kde jsme hráli s Litvou (2:0). Věřím, že Karviná je šťastná volba a budeme po zápase spokojení.

Do Karviné jste přivezl tým oslabený o Ladislava Krejčího a Patrika Žitného. Je to velká komplikace?

Ti kluci se v poslední době dostali do užšího kádru a pravidelně nastupovali. Ale náš kádr je široký a vyrovnaný, tudíž dostanou šanci kluci, kteří v předešlých zápasech tolik nenastupovali. Já těm klukům věřím a věřím i tomu, že zraněné nahradí. Je lepší, než abychom tu měli nějaké polomarody, aby se doléčili a pomohli nám v dalších zápasech, které nás čekají v listopadu.

Úplnými nováčky jsou obránce Jakub Klíma z Mladé Boleslavi, jihlavský záložník Tomáš Smejkal a útočníci Antonín Růsek z Brna a Matěj Polidar z Příbrami. Proč jste je povolal?

Nabízelo se to. Hrajeme dva zápasy doma (v pondělí v Uherském Hradišti proti Skotsku) a nemusíme cestovat. To je ideální prostor pro to, abychom kluky více poznali a oni zase zjistili, jak to v reprezentaci chodí. Nejsou tady do počtu, na druhou stranu jim neslibuji základní sestavu. Spíše je to o tom, aby se ukázali.

V minulém kvalifikačním cyklu neměla jednadvacítka s Řeckem dobrou zkušenost. Obě utkání s nimi prohrála (0:3 a 1:2). Dalo se z těchto zápasů poučit?

Už na losování jsem poznal, že Řekové byli hodně sebevědomí, protože skupina je skladbou hodně podobná té minulé. Ale týmy jsou jiné. Řekové mají zajímavé hráče, nebude to jednoduchý soupeř, ale věřím, že výsledky z minulé kvalifikace, které jsem klukům samozřejmě trochu připomněl, budou spíše motivací pro nás.

Pode Jana Matouška je tento český výběr silnější než ten minulý. Souhlasíte?

I já cítím z týmu sílu. Mám výhodu, že s některými kluky spolupracuji už dva roky. Možná nám pomohly i zápasy ve dvacítce, kde jsme měli těžké zápasy s nejlepšími v Elite turnaji. I v nedávných přípravných utkáních jsme ukázali, že máme kvalitu a jsem rád, že hráči mají i sebevědomí. Výhodou je, že oproti minulé jednadvacítce máme k dispozici řadu kluků, kteří hrají důstojnou roli ve svých týmech, pravidelně nastupují, což v minulosti úplně obvyklé nebylo. Na druhou stranu je potřeba, a to jim zdůrazňuji, jít do každého zápasu s pokorou. Ale hrajeme doma a bylo by špatně, kdybychom sebevědomí předzápasem neměli.

V čem je síla Řeků?

Co jsem měl možnost vidět, tak vypadají lépe v ofenzivě. Mají nejlepší hráče právě v útočné fázi, jsou rychlí a disponují kvalitou v herních dovednostech. Nesmíme jim proto dát prostor a pouštět je do brejkových situací. Naopak v defenzivě cítím, že by mohli být zranitelní a jsou schopni udělat i chybu.

Čtyři první zápasy kvalifikace hrajete doma. Je to výhoda?

Už duel s Litvou (2:0) ukázal že to nebude vůbec jednoduché a skupina může být hodně vyrovnaná. Každý dokáže porazit každého a říjen hodně napoví, jaké budeme mít ambice do zbytku kvalifikace. Pokud se nám podaří ty zápasy zvládnout, tak nás to určitě povzbudí a nabereme sebevědomí do dalších zápasů.

Je ambicí týmu skupinu vyhrát?

Tihle kluci dokázali postoupit už na mistrovství Evropy sedmnáctek i devatenáctek a mají velkou motivaci postupový hattrick zkompletovat. Snažíme se o to, abychom působili jako dobrá parta a myslím, že se nám to vcelku daří. Tím, že táhneme za jeden provaz, tak jsme i v minulosti zápasy docela zvládali a byl bych rád, kdybychom z toho neustupovali.