Březnový pětibrankový debakl z Wembley ho strašil pěkně dlouho. V pátek večer v Edenu může pro Jaroslava Šilhavého a jeho tým nastat okamžik odplaty. Vzhledem k velkému kvalitativnímu rozdílu mezi Čechy a Anglií by za „mstu" jistě považoval i bod. „Klíčový zápas nás čeká až v listopadu s Kosovem, tam se bude rozhodovat. Body s Anglií by ale byly krásným bonusem," řekl trenér fotbalové reprezentace den před bitvou s Albionem v rámci kvalifikace o postup na ME 2020.