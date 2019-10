Z přesilovky jsme měli vytěžit více, byl po remíze lvíčat s Řeckem zklamaný Sadílek

Jeden bod za remízu 1:1 si do tabulky kvalifikační skupiny o postup na mistrovství Evropy 2021 připsali po souboji s Řeckem v Karviné čeští fotbalisté do 21 let. Češi s gólově prosadili až v 76. minutě, kdy se hlavou trefil Adam Hložek, přestože jejich soupeř hrál od 24. minuty v deseti. „Měli jsme z té přesilovky rozhodně vytěžit více než jenom jeden gól," neskrýval zklamání defenzivní štít národního týmu Michal Sadílek.