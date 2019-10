Ještě že Brabcova odpověď přišla tak promptně a zabránila gólovému masakru, k němuž se Angličané už už nadechovali.

Vždyť vedení jim přinesla hned první útočná akce. Laciné, darované, protože Masopust si při snaze zastavit unikajícího Sterlinga počínal tak naivně, ba přímo hloupě, že slovinský sudí Skomina po chvilkovém váhání musel penaltu nařídit.

Český reprezentant Lukáš Masopust (vlevo) fauluje v šestnáctce Angličana Raheema Sterlinga v kvalifikačním duelu v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Masopust rychlíka z Manchesteru podkopl, o tom nebylo sporu. A že Kane proměňuje pokutové kopy s neomylnou jistotou, o tom nemohli Šilhavého svěřenci také pochybovat. Však to kapitán Albionu předvedl i v Edenu.

Tentokrát se však nestalo to, co v březnu ve Wembley. Bleskový úder Angličanů český tým nesrazil, natož aby hráče vyvedl z míry. Nejdřív to byl Coufal, kdo spoluhráčům tvrdou ránou likvidovanou Pickfordem ukázal, že defenziva hostů je zranitelná, minutu poté to stvrdil premiérovým gólem Brabec.

Po rohovém kopu Jankta a Čelůstkově prodloužení skóre srovnal, takže český tým se mohl držet nachystané partitury.

Český obránce Jakub Brabec se raduje z vyrovnávacího gólu proti Anglii.

Napadání soupeřových hráčů už na jejich polovině, důsledné vykrývání prostoru, důraz v osobních soubojích a organizovaná defenziva byla základem, nadstavbou pak aktivní fotbal, jímž Angličanům znepříjemňovali život, nenechali je dýchat, natož pak využívat rychlosti Sterlinga či Sancha k smrtícími výpadům.

A protože k tomu přidala Šilhavého jedenáctka enormní chuť, drajv a odvahu měla k druhému gólu blíž než Ostrované nucení dlouhé minuty jen v bloku bránit a odvracet české akce.

Čeští reprezentanti před kvalifikačním duelem s Anglií v Praze.

Schick však v pádu bránu netrefil, Masopust ve slibné střelecké pozici pálil k rohovému praporku, několik slibných náběhů do šestnáctky hostující obránci uhasili na poslední chvíli.

Už tento výčet dokládá, že v kvalifikační partii měli navrch čeští hráči. Vždyť Angličané vypálili během úvodních pětačtyřicet minut na Vaclíka jen jedinkrát a k tomu ještě z penalty.

To až po půli jim trpělivé čekání na šanci začalo alespoň trochu vycházet... Nejdřív v 57. minutě, kdy se Sterling dostal sám před Vaclíka, jenž mu ovšem stačil míč od nohy sebrat, deset minut před koncem zase, ale i s Kanem si český gólman věděl rady.

Mezitím ovšem musel u Pickford dokázat, proč je anglickou brankářskou jedničkou, neboť Masopustovu střelu mířící pod břevno vytáhl doslova zázračně, Královu bombu k tyči zrovna tak.

Český útočník Zdeněk Ondrášek oslavuje vítězný gól proti Anglii.

Pět minut před koncem však byl i on bezmocný. To Kobra, která za českou reprezentací až z Ameriky, uštkla jeho i ostatní Angličany. Zdeněk Ondrášek přišel na hřiště na posledních pětadvacet minut, ale přesto stačil partii rozhodnout.

Poté, co Souček vyhrál uprostřed hřiště hlavičkový souboj a Masopust mu balon parádně naservíroval na značku pokutového kopu, nedal pohotovou ranou pravačkou Pickfordovi šanci.

Angličanům připravil první prohru ve skupině a oddálil tak jejich postup na EURO 2020, český tým naopak naplnění snu hodně přiblížil.