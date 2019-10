Pokaždé, když vyjde střídání, se mluví o zlaté ruce trenéra, připomínal Šilhavý hlavně zásluhy hráčů

„Báječné by to bylo, ale i samotné kvalifikační vítězství nad Anglií je báječné. Porazit Anglii po takové době, navíc v éře, kdy má silný tým a hrají tak dobře," zasnil se Šilhavý ve chvílích, kdy stadion v Edenu burácel nadšením z výhry a jeho svěřenci se opájeli tím, že právě oni byli první, kdo připravil národnímu týmu Albionu porážku po deseti letech a jednom dni.

Největší vítězství ve vaší trenérské kariéře?

Určitě. Nebudu zapírat, že mám obrovskou radost. Až časem si uvědomíme se vším všudy, co vítězství nad Anglií znamená.

Sport.cz

A právě vy jste českou reprezentaci k tomuto vítězství dovedl...

Ale díky hráčům, jimž patří absolutorium, protože předvedli výkon na hranici svých možností. A navíc týmový výkon, protože jedině tak jsme mohli Anglii porazit.

Trenér českého národního týmu Jaroslav Šilhavý odpočítává čas do začátku kvalifikačního duelu proti Anglii v Edenu.

Vlastimil Vacek, Právo

Blížil se ideálu, který o hře národního týmu máte vysněný?

Předvedli jsme skvělý výkon. Nehráli jsme žádného ,zanďoura´, počínali jsme si aktivně, dostali jsme Angličany do úzkých. Vždyť oni se v první půli nedostali téměř vůbec do hry, což po březnovém utkání v Londýně rozhodně nečekali.

Ovšem i v druhém poločase jste s nimi hráli mimořádnou partii...

Dostali jsme se sice pod tlak, ale hráči prokázali obrovskou touhu před domácím publikem vyhrát. Jsem rád, že se to podařlo.

Přitom začátek se vyvíjel doslova hrůzně. Jak vám bylo poté, co Kane hned po pěti minutách proměnil penaltu?

Zažili jsme něco podobného už v domácím zápase s Bulharskem, kdy jsme také brzy prohrávali. Hráči ale opět prokázali obrovský charakter, na inkasovaný gól odpověděli a v závěru strhli výhru na naši stranu.

Reprezentační debutant Zdeněk Ondrášek se raduje z vítězné trefy proti Anglii.

Vlastimil Vacek, Právo

I díky tomu, že jste na posledních pětadvacet minut poslal na hřiště Ondráška, který zápas rozhodl. Měl jste už někdy tak šťastnou ruku při střídání?

Pokaždé, když střídání vyjde, se mluví o zlaté ruce trenéra. Rozhodovali jsme se mezi Krmenčíkem a Ondráškem, volba padla na Ondráška. Nováčka, který v Americe dával v posledních zápasech góly, přijel pozitivně naladěný, v trénincích vypadal dobře, hrál přímočaře, a hlavně mu to padalo do brány. Možná ale, že by i Krmenčík dal gól, kdyby šel na hřiště on. Párkrát mi sice už střídání vyšlo, jenže zápas s Anglií byl pro mě jako trenéra tím největším.

Podstatné je, že vítězná branka padla a vy jste hodně blízko postupu na EURO...

Velký krok k postupu jsme udělali, ale musíme zvládnout ještě poslední krůček, jímž bude listopadové utkání s Kosovem. Věřím, že fanoušky nezklameme a kvalifikaci zvládneme.

Mimochodem, ceníte si víc výhry, nebo způsobu, jakým k ní váš tým dokráčel?

Výhru přinesl způsob hry, který jsme zvolili a který jsme zvolili správně. Hráči se s ním ztotožnili a proto se nám povedlo vyhrát.