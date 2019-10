Vaclík: Body s Anglií jsou dobrý, klíčem k postupu na EURO ale bude Kosovo

Považujete výkon národního týmu s Albionem za nejlepší za poslední roky?

Asi ano. I díky výsledku. Solidně jsme zahráli například v uplynulé kvalifikaci s Německem, kdy jsme v závěru inkasovali ze standardky druhý gól a prohráli jsme. Zápas s Anglií mi připadal podobný, bál jsem se, abychom na konci nedopadli stejně. Podali jsme top výkon, věřím ale, že máme před sebou ještě něco lepšího. Moc si považuju, že mužstvo po penaltě nezpanikařilo. Nikdo se nepodělal z toho, že jsme s Angličany po čtyřech minutách prohrávali. Toho si cením víc, než že jsem ve druhé půli něco chytil.

Tým jste podržel při šancích Sterlinga a Kanea. Který ze zákroků byl těžší?

Ten proti Sterlingovi. Měl jsem strach, abych ho nesestřelil. Kdybych šel na zem, hodil by si míč kolem mě a Anglie by kopala druhou penaltu. Bylo štěstí, že si balon nedal po zemi, to bych ho neměl šanci zachytit.

Byla pro vás radost sledovat souhru obrany?

Kluci hráli skvěle. Všichni. Zápas se povedl jak obranné čtyřce, tak hráčům před nimi. Věděli jsme, co Angličané budou hrát. Když nemůžou přes kraje, využívají Kanea, který se otáčí a hraje do kolma. Kromě desetiminutovky ve druhé půli si nevybavuji, že by nás soupeř zatlačil.

Brankář české reprezentace Tomáš Vaclík po inkasovaném gólu z penalty v duelu s Anglií.

Vlastimil Vacek, Právo

Získali jste tři body, se kterými jste zřejmě nepočítali...

S tím nemůžu než souhlasit. Asi kdyby nám před zápasem někdo řekl, že uhrajeme bod, brali bychom to. Máme tři, nádhera.

Nakolik jste se přiblížili postupu na evropský šampionát?

Postup je blízko, zároveň ale pořád daleko. Body s Anglií jsou skvělý, ale pro nás se toho vlastně moc nemění. Klíčem je domácí listopadový zápas s Kosovem. Uvidíme, jak Kosovo zvládne pondělí utkání s Černou Horou. Pak budeme mít dva mečboly, jak naši cestu úspěšně ukončit.

Jak se tým vyvíjí, co se týká soudržnosti?

Jezdíme delší dobu na srazy téměř se stejném složení. Budují se vazby mezi hráči, všechno je pevnější. Víme, co od sebe čekat, rozdělily se role v mužstvu. S každým srazem je to lepší a lepší. Teď už jenom potřebujeme udělat poslední krok, abychom si příští rok zahráli na mistrovství Evropy.

Může být skalp Anglie i předvedený výkon zlomem k pozitivnějšímu vnímání reprezentace českou veřejností?

Snad jo, bylo by to fajn. Jenže když zvoráme Kosovo, vítězství a dobrý výkon s Anglií nám bude k ničemu. Vnímání veřejnosti se teď možná trochu otočí, ale musíme to potvrdit a jít pořád dopředu. Nemůžeme si říct, že jsme porazili Anglii a najednou na nás budou chodit plné stadiony.