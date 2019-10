Devatenáctce vyšla v kvalifikaci sázka na Schwarzeneggera a odpočinek pro slávisty

Česká reprezentace fotbalistů do 19 let úspěšně zvládla první fázi kvalifikace o účast na mistrovství Evropy 2020. Svěřence Luboše Kozla sice ještě čeká na závěr skupiny hrané v Opavě souboj s Nory, už před úterním střetnutím s Nory však mají jistý postup. 48letý trenér vsadil na šetření slávistických opor v úvodním duelu či na motivační řeč Arnolda Schwarzeneggera, skóre 10:0 ve prospěch Čechů značí, že strategie vyšla. Po středeční výhře 6:0 nad San Marinem si v sobotu poradili s Ázerbájdžánem 4:0.

„Dostat se na mistrovství Evropy by mělo být snem každého hráče, každého trenéra, protože to jsou turnaje, kvůli nimž sport děláme. Úspěšní jsou žádaní, na neúspěšné se zapomíná," pronesl trenér české devatenáctky ještě před startem kvalifikace, kdy příprava s týmem u videa nespočívala jen v rozebírání fotbalových akcí.

Na plátně se objevil také Arnold Schwarzenegger se svým motivačním projevem. „Nezáleží na tom, co v životě děláte. Ale ať už děláte cokoliv, musíte mít cíl," vyslechli si hráči od slavného herce, kulturisty a někdejšího guvernéra Kalifornie.

Po očekávané výhře nad San Marinem Luboš Kozel sáhl do sestavy. Po lehčích zdravotních problémech se vrátil plzeňský stoper Šimon Gabriel a trio slávistů.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Hvězdičky⭐️ Příspěvek sdílel uživatel @ kosinoo_9,Říj 12, 2019 v 2:08 PDT Zleva Matyáš Kozák, Daniel Kosek a Adam Karabec slaví druhou kvalifikační výhru.

„Chtěli jsme (proti San Marinu) pošetřit hráče Slavie, kteří měli nejnáročnější program před kvalifikací, aby měli mezi odehranými zápasy týden. To se vyplatilo. Zeronik dal gól, Červ dal gól, Kosek hrál dobře," vysvětluje po výhře nad Ázerbájdžánem kouč.

Zmínění borci nastupují v ČFL za rezervu sešívaných, navíc minulý týden byli u senzační výhry 1:0 nad Borussií Dortmund v rámci mládežnické Ligy mistrů. A radost mohou mít i v sobotu.

Gólový sestřih výhry #ceskarepre U19 nad Ázerbájdžánem 🇨🇿🇦🇿🎥 pic.twitter.com/ctRfIY9LlX — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 13, 2019

„Dobrý vstup mužstvu vždycky pomůže. Dali jsme první dva góly z prvních dvou hezkých akcí. Tím jsme se uklidnili a jsem rád, že jsme de facto po celý zápas byli dominantní," těší trenéra.

Zajímavostí v sestavě českého týmu je také zařazení levonohého Michala Szewieczka na pravý kraj obrany při absenci jeho spoluhráče ze Sparty Felixe Čejky. Szewiezcek přitom využil, že má svou silnější nohu směrem do středu a zhruba ze 30 metrů skóroval proti San Marinu po chybném odkopu gólmana.

Před klíčovým duelem o postup přispívalo k motivaci hráčů i vítězství A-mužstva nad Anglií. „V přípravě jsem se o tom zmínil. My jsme také porazili Anglii před půlrokem v Dubaji a říkal jsem, že abychom s nimi mohli hrát nějaký takový velký zápas, tak nejdřív musíme porazit tyhle slabší týmy," líčí Luboš Kozel.

Ten se v kláních opavské skupiny 7 spoléjá i na hradeckého kanonýra Filipa Firbachera, jenž po trefě proti San Marinu přidal dvě branky také Ázerbájdžánu.

„Byla to práce celého týmu, já jsem samozřejmě za góly rád, ale od toho tam jsem, takže jsem splnil úkol," těší forvarda, který je zvyklý bít se na hrotu v utkáních druhé ligy. Také on přiznává, že výhra A-týmu nad Angličany dorostenecký výběr navnadila. „Motivovalo nás to, všichni jsme to sledovali. Áčko ukázalo, že se dá zvládnout všechno," dodává Firbacher.

Na mistrovství Evropy si zahraje jen osm týmů, účast má jistou Severní Irsko coby pořadatelská země. Další fáze kvalifikace bude rozdělena do sedmi skupin, z nichž postoupí na EURO 2020 pouze vítězové. Elitní fáze kvalifikace nečeká z českých týmů jen devatenáctku, ale také výběr do sedmnácti let.