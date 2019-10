Výhru nad Anglií Šilhavý ještě nevstřebal, v přípravě se Severními Iry bude ale zase spoléhat na charakter

Může se někdo divit, že senzační kvalifikační výhru nad Angličany ještě nevstřebal? Že trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý nepopírá, že mu pořád naplno nedochází, co v páteční noci v pražském Edenu se svým týmem svedl? „To teprve přijde, teď ještě cítím napětí před přípravnou konfrontací se Severními Iry. Takže možná až potom,“ přiznával kouč národního týmu, že on přešaltoval z kvalifikační euforie po zisku skalpu Albionu do reality přátelského zápasu okamžitě.

O své svěřence také strach nemá. „Atmosféra na Letné zřejmě nebude stejná jako v pátek v Edenu, přesto věřím, že hráči půjdou do utkání s obdobným nasazením, jako ti, co porazili Angličany. Taktická partitura pro střetnutí se Severními Iry se totiž v ničem lišit nebude. Budeme klást důraz na stejný způsob hry, jako proti Albionu," je si jistý Šilhavý, že hráči z lavičky se budou chtít ukázat a rvát se o své místo v kádru.

Hušbauer v roli kapitána

„I když nepůjde o zápas s Angličany, je to utkání za národní tým, takže motivace bude stejná. Bude samozřejmě těžké navázat na páteční velmi dobrý výkon, ale uděláme vše proto, abychom zahráli stejně jako jedenáctka v Edenu a vyhráli," ujišťoval i Josef Hušbauer, jemuž svěřil trenér Šilhavý pro pondělní duel kapitánskou pásku.

Český záložník Josef Hušbaue.

Vlastimil Vacek, Právo

Už to naznačuje, že v sestavě národního týmu dojde k velkým rošádám. Zvlášť, když se oba trenéři dohodli na šesti možných střídáních.

„Šanci opravdu dostanou ti, kteří v pátek proti Anglii nehráli. Chceme, aby se ukázali, chceme je vidět v akci," potvrdil reprezentační kouč, že nastane hra na škatulata hejbejte se.

„Logicky z toho plyne, že základem budou tentokrát hráči Plzně," naznačil, ale konkrétní jména nevyřkl.

Jakub Brabec (vlevo) se raduje z vyrovnávacího gólu proti Anglii v kvalifikačním duelu v Edenu.

Vlastimil Vacek, Právo

Tedy až na jedno, protože netajil, že brankářkou jedničkou bude Pavlenka, který by měl mezi tyčemi zůstat po celých devadesát minut.

Trenér sestavou s náhradníky neriskuje

„Věřím, že i po všech změnách, k nimž dojde, prokáže mužstvo charakter, jaký předvedlo s Anglií a na který klademe akcent od první chvíle, co jsme k reprezentaci přišli. Porazit Anglii je samozřejmě skvělé, ale nemůžeme žít v představách, že jsme schopni porážet Španěly, Belgičany a další top týmy permanentně. Ale třeba v jednom z pěti zápasů jsme schopni překvapit," věří trenér Šilhavý, že i na Letné si jeho svěřenci české fanoušky získají, byť postaví páteční náhradníky.

„Jací náhradníci? Sestavou nic neriskuji, jsou to plnohodnotní hráči reprezentace. A když prokáží úsilí a nasazení, když v jejich podání půjde o stejný způsob a kvalitu hry, jako v pátek s Anglií, nemůže přece výsledek atmosféru a vnímání fanoušků ovlivnit. Ani kdybychom snad Severní Iry neporazili, neznamenalo by to přece, že všechno rázem padlo a my bychom měli začít panikařit."

Pondělní zápas na pražské Letné začíná v 19 hodin, přímý přenos nabídne ČT Sport, on-line reportáž budete moci sledovat na www.sport.cz. Pořadatelé očekávají v hledišti devět až deset tisíc diváků, vstupenky tudíž jsou ještě v prodeji. Na internetu, v pondělí před utkáním i u pokladny letenského stadionu.