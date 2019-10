Na Šilhavém zase bude, aby napravoval nepříznivou bilanci. Nebude to jednoduché, přiznává

Zase bude na něm, aby napravoval nepříznivou bilance posledních let. Vždyť česká fotbalová reprezentace Severní Iry neporazila už osm let. A to s nimi během té doby hrála čtyřikrát. Zmohla se ovšem jen na tři bezbrankové remízy, aby v posledním střetnutí před dvěma lety v Belfastu v kvalifikaci o postup na MS v Rusku 0:2 prohrála. „Jednoduché to nebude. Budeme muset podat výkon jako v pátek proti Anglii. Nebo se k němu alespoň přiblížit, pokud chceme uspět,“ má před pondělním měřením sil jasno trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý.