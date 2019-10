FOTBAL ONLINE: Neporažení Češi v boji o ME narazili na tuhý odpor. Skotský gól neplatí

Čeští fotbalisté do 21 let nastoupili ve třetím utkání kvalifikace o postup na mistrovství Evropy proti Skotsku. V Uherském Hradišti se hraje od 17 hodin (vysílá ČT sport), v podrobné online reportáži ho můžete sledovat na Sport.cz. Stav je 0:0.

Oba týmy ještě v kvalifikační skupině neprohrály, ve čtvrtek však shodně poprvé ztratily body. Svěřenci trenéra Karla Krejčího remizovali v Karviné 1:1 s vedoucím týmem tabulky Řeckem, mladí Skotové hráli doma s Litvou bez branek.

V Karviné Češi prohrávali, dělbu bodů zařídil Adam Hložek. "Cením si toho, že mužstvo ukázalo charakter, a přestože se to nevyvíjelo dobře, zápas jsme neztratili. Musíme udělat všechno pro to, abychom se co nejlépe nachystali na Skotsko, a musíme s nimi vyhrát, abychom neztratili doma další body," řekl po remíze s Řeckem Krejčí.

Kvalifikace na ME 2021 fotbalistů do 21 let Česko - Skotsko 0:0 ve 2. poločase