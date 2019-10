FOTBAL ONLINE: Deset změn v základu! Češi po senzaci hrají se Severním Irskem

Česká reprezentace má z posledních roků proti Severním Irům dost bídnou bilanci a má tak co napravovat. Neporazila je už osm let. A to s nimi během té doby hrála čtyřikrát.

Zmohla se ovšem jen na tři bezbrankové remízy, aby v posledním střetnutí před dvěma lety v Belfastu v kvalifikaci o postup na MS v Rusku 0:2 prohrála. „Jednoduché to nebude. Budeme muset podat výkon jako v pátek proti Anglii. Nebo se k němu alespoň přiblížit, pokud chceme uspět," měl před pondělním měřením sil jasno trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý.

Oproti Anglii udělal podle očekávání deset změn. V zahajovací jedenáctce zůstal pouze záložník Alex Král. Sestava českých fotbalistů tedy vypadá takto: Pavlenka - Řezník, Simič, Kúdela, Krejčí - Kopic, Král, Kalvach, Hušbauer, Zmrhal - Krmenčík.

Premiérový start za reprezentační áčko si připíše plzeňský záložník Lukáš Kalvach. Vedle něj trenér Jaroslav Šilhavý vsadil na další tři hráče Viktorie. Naopak z pražské Slavie jsou tentokrát v základní sestavě jen dva hráči.

Severní Irsko bude hrát v tomto složení: McGovern - Cathcart, J. Evans, Flanagan - McLaughlin, McNair, Davis, Thompson, Dallas - Boyce, Whyte.