Po anglickém posvícení nejdřív severoirský průjem, pak alespoň trochu zachráněná reputace

Po posvícení přichází průjem, praví stará lidová moudrost. Říká to sice jadrněji, ale pro vystoupení české reprezentace v přípravném duelu se Severním Irskem je to výstižné. Fotbalové posvícení si Šilhavého tým užíval v páteční kvalifikační partii s Angličany, zato proti chudším a skromnějším anglickým sousedům z Ostrovů to byla v první půli letenského duelu pořádná hnačka. Poločasové skóre 0:3 hrozilo blamáží, kterou ovšem český tým naštěstí nedopustil a prohrál "jen" 2:3.