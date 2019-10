Do půlky nám chybělo skoro všechno, usmál se hořce Král po krachu se Severním Irskem

Jako jediný zvládl plnou porci minut. Nejprve v pátek záložník české fotbalové reprezentace Alex Král přispěl k senzačnímu skalpu Anglie v kvalifikaci o ME 2020, následně v pondělí odehrál celý přípravný duel proti Severnímu Irsku, v němž český národní tým po poločase hrůzy nestačil odvrátit prohru. „Hodně to mrzí," lamentoval po výsledku 2:3.

Jak moc jste rozmrzelý, že se v pondělním souboji se Severním Irskem nepodařilo navázat na páteční výkon proti Anglii?

Byl to zápas dvou diametrálně odlišných poločasů. V první půli nám chybělo všechno. Nebo skoro všechno. Sebevědomí, kvalita, do soubojů jsme chodili jinak než v druhém poločase. Výkon už asi nemohl být horší. Po pauze jsme to částečně napravili. Jak jsme napadali a snažili se hrát v druhém poločase, tak si troufám tvrdit, že se výkon přiblížil pátečnímu souboji s Anglií.

Čím si vysvětlujete takové výkyvy ve výkonnosti?

Je to jiným soupeřem, jiným rozestavením. Těžko se mi to hodnotí. Každý si musí zhodnotit, jak k zápasu přistoupil. Jsem rád za to, jakým způsobem jsme zareagovali v druhém poločase a alespoň pětačtyřicet minut po přestávce vyhráli.

Překvapilo vás Severní Irsko napadáním hodně blízko české brance?

Ano. Soupeř vycházel z rozestavení s pěti obránci, ale v ofenzivě přecházel na styl s třemi zadáky, což je hodně nepříjemné. Do přestávky jsme nedokázali na jejich způsob hry reagovat. Snažili jsme se hrát po zemi, ale jak nás napadali, tak jsme museli naši hru zjednodušit a nakopávali jsme dlouhé míče.

Po fantastickém výkonu proti Anglii v páteční kvalifikaci jste během poločasu inkasovali tři branky. Ač šlo o přípravný duel, vnímáte prohru jako devalvaci předešlého vítězství nad Anglií?

Samozřejmě to hodně mrzí. Dva góly jsme dostali vlastně ze standardní situace, kdy je to o našem malém důrazu. Snažili jsme se v druhé půli zareagovat a chtěli vyhrát alespoň poločas. Doufám, že jsme si trošku napravili u fanoušků reputaci.

Zmatky v české obraně. Druhý gól Severních Irů dal Jonny Evans (vlevo).

Vlastimil Vacek, Právo

Není zarážející, že stačily čtyři změny v sestavě a projev týmu se diametrálně změnil?

Kluci, kteří naskočili do druhého poločasu, přinesli nový impuls. Výkon už asi nemohl být horší než v prvním poločase... Střídající hráči vnesli do hry klid na míči, sebevědomí a pozvedli celý tým.

Parádní trefou jste oživil naději na vyrovnání. Byl jste rozhodnutý útok řešit individuálně?

Reagoval jsem na situaci a na hráče kolem. Většinou se snažím nahrát, ale je těžké hledat někoho tak blízko před velkým vápnem. Proto jsem míč zasekl a snažil se vystřelit k tyči, tudíž jsem rád, že se to povedlo.