Není důvod se vymlouvat na nesehranost, nedělal si alibi stoper české reprezentace

Nesl díl viny na tříbrankovém přídělu za pětačtyřicet minut v brance české fotbalové reprezentace při pondělním přípravném utkání proti Severnímu Irsku (2:3). Obránce Ondřej Kúdela po nevydařeném duelu nesvaloval vinu na dramatickou rošádu v sestavě, kdy trenér Šilhavý ve srovnání s předešlým duelem udělal deset změn. "Do přestávky chybělo našemu výkonu všechno," posteskl si zkušený stoper.

Hezky si nás tam vymlaskli, bylo to bez pohybu, bez agresivity, hodnotí první poločas Ondřej Kúdela

Proč český tým po parádním představení v kvalifikační konfrontaci s Anglií (2:1), nezvládl přípravný duel proti Severnímu Irsku?

Taktika byla určena jiná, ale dali jsme si prakticky tři vlastní góly. Soupeř nás trestal. Chybělo tomu do přestávky všechno. Pohyb, nabídka. Dávali jsme si těžké balony. Dostávali jsme Jirku Pavlenku pod tlak. Nebyli jsme nebezpeční v ofenzivě. Krmenčík byl osamocený. Když už jsme k němu míč dostali, bojoval proti přesile. Postrádali jsme nápad. Přišlo mi, jako když nevíme, co máme hrát. Já hrál nejprve jak jsem naučený ze Slavie, ale po chvilce jsem zjistil, že to nejde. Jsem zvyklý využívat určitou rozehrávku, ale nebylo možné stejnou variantu používat v souboji se Severním Irskem.

Jak moc se projevila skutečnost, že trenér Šilhavý udělal v základní sestavě ve srovnání s pátečním duelem proti Anglii deset změn?

Nemá smysl se vymlouvat na nesehranost. Absolutně není důvod. Jsme v reprezentaci, každý chce ukázat to nejlepší. Samozřejmě jsme mnoho společných tréninků neměli. Souhra vázla. Ale nám do přestávky chybělo všechno.

V druhém poločase se váš výkon zásadně zvednul. Projevil se tak pozitivně příchod Ondřeje Čelůstky na místo Stefana Simiče?

Změn bylo více. Zásadní bylo, že jsme byli hladovější, měli větší nabídku, větší dravost. Naše hra měla nápad. A když vzal Alex Král odpovědnost na sebe a vstřelil druhý gól, byli jsme v laufu. Jen je škoda, že jsme to nevyužili a nevyrovnali. Příznivci si třetí branku v síti Severního Irska zasloužili.

Vnímáte, že prohra v souboji se Severním Irskem devalvuje triumf nad Anglií?

První poločas ze souboje proti Severnímu Irsku se nám nepovedl. Hodně nás všechny mrzí. Je to zklamání. Ale asi nikdo z veřejnosti ani novinářů nečekal, že Anglii porazíme. Jde o plusové body. Anglii neporážíme každý víkend, v každé kvalifikaci. Příští měsíc si to rozdáme s Kosovem o účast na mistrovství Evropy. Teď jsme zakončili sraz prohrou, což je škoda, protože v pátek byla hra dobrá a byli jsme v laufu.

Měl jste pocit, že všichni spoluhráči přistoupili k zápasu na sto procent? S maximální odpovědností?

To si musí říct každý sám. Nechci mluvit za kluky. Každý reprezentuje sebe, klub, zemi. Trenér prostě udělal změny, chtěl vyzkoušet jiné varianty.

V jakém rozpoložení půjde nyní národní tým do listopadového souboje s Kosovem, v němž půjde o postup na mistrovství Evropy? Bude očekávání po nezdaru se Severním Irskem menší?

Já myslím, že bude obrovské bez ohledu na pondělní porážku. Šlo o přípravný zápas, příště nás čeká utkání o všechno. Na páteční souboj s Anglií jsme měli pochopitelně navázat, hra měla být lepší, výsledek taky. Zejména kvůli lidem, které budeme v příštím utkání potřebovat. Nicméně s Kosovem půjde o zcela odlišný zápas.