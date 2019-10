Dohoda s Lipskem ohledně Schicka nebyla, tvrdí česká reprezentace. V Německu zuří kvůli zranění

Skandál? Nebo jen zbytečný útok na český národní tým? Bundesligový klub RB Lipsko ostře útočí směrem do tábora české fotbalové reprezentace. Útočník Patrik Schick se podle trenéra Lipska Juliana Nagelsmanna nezranil na tréninku německého celku, ale už v pondělním přípravném utkání fotbalové reprezentace se Severním Irskem. Kouč si postěžoval, že podle dohody s vedením českého týmu neměl Schick do zápasu vůbec zasáhnout! Jenže manažer národního týmu Libor Sionko s Nagelsmannovým výkladem nesouhlasí. „K žádné dohodě s Lipskem ohledně Patrikova zápasového vytížení nedošlo,“ zdůrazňuje Sionko.

Schick do duelu na Letné nastoupil v 65. minutě a hrál až do konce. Lipsko ve středu informovalo o tom, že třiadvacetiletý útočník, který v létě přišel na hostování z AS Řím, si obnovil zranění kotníku. "Zlomil si to na stejném místě," citovala Nagelsmanna agentura DPA.

"Samozřejmě že jsme měli s českou asociací dohodu, že nebude hrát. A on nastoupil. Za stavu 0:3 šel na hřiště a zranil se. Je to velmi nešťastné a bylo to zbytečné. Byl to přípravný zápas a já bych se jako trenér zachoval jinak," prohlásil dvaatřicetiletý kouč.

Jenže názor české strany nabízí úplně jiný pohled na věc. A v Německu mohou planout emoce hlavně kvůli tomu, že je Schick prostě znovu zraněný. Sionko tvrdí, že do utkání se Severním Irskem šel bez potíží. „V kontaktu byli jen kluboví a reprezentační lékaři. Jinak nás žádný člen RB Lipsko nekontaktoval. Patrik byl do obou zápasů zdravotně připravený,“ ujišťuje Sionko.