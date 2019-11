Schick je jen trenérovým zbožným přáním. Kterého útočníka z šestice pod čarou tedy povolá?

Nominace na Kosovo. Jak to vypadá s Patrikem Schickem a dalšími zraněnými? A kde trénuje kanonýr Ondrášek?

Bude logické, když na něho trenér 14. listopadu v konfrontaci s Kosovem vsadí. Hraje se v Plzni, kde je Krmenčík doma a kde ho pochopitelně podpoří fanoušci Viktorie, navíc jako jediný prokazuje v posledních týdnech vzestup formy a dává góly.

Na vkus bývalého reprezentačního kouče sedícího nyní na plzeňské lavičce Pavla Vrby je jich sice pořád málo, ale sedm už jich na podzim nastřílel a na padesátigólovou metu na cestě ke Klubu ligových kanonýrů už také dosáhl.

Český útočník Michael Krmenčík během přátelského utkání se Severním Irskem.

Vlastimil Vacek, Právo

„Je skvělé mít útočníka, který střílí góly, přestože byl přes půl roku zraněný," připomínal Vrba, čím si Krmenčík prošel, aby vzápětí zažertoval. „Ale šancí už měl tolik, že měl mít na kontě nikoli padesát, ale minimálně osmdesát branek."

Krmenčík tak nejspíš dostane důvěru a stane se v posledních dvou dílech kvalifikace o EURO jedničkou mezi útočníky.

Zvláště když dodatečná nominace legionáře z Lipska Patrika Schicka je pramálo pravděpodobná. „Jde opravdu spíše o zbožné přání. S individuálním tréninkem už sice začal, ale k utkání Ligy mistrů s mužstvem Lipska do Petrohradu neletěl. A ani se s ním ještě nepřipravoval," potvrzuje Šilhavý, že Schick figuruje v reprezentační nominaci pod čarou opravdu jen pro případ, že by se stal zázrak.

„Zvláště když má tréninkové a herní manko," je reprezentační kouč zvědav, zda se Schick dostane v sobotním bundesligovém střetnutí Lipska v Berlíně proti Hertě alespoň na lavičku mezi náhradníky.

Sparťan Libor Kozák se raduje z gólu. Vyslouží si nominaci na Kosovo?

Vlastimil Vacek, Právo

Zvědavý je i na to, v jaké formě přijede na sraz reprezentace legionář z Ameriky Zdeněk Ondrášek. Jeho Dallas totiž v zámořské MLS vypadl hned v úvodu play off, takže Ondráškovi skončila sezona prakticky týden poté, co dal vítězný gól Angličanům.

„Nejdřív trénoval s Dallasem v Americe, teď se vrátil do Evropy a domluvil se s Wislou Krakov, že se bude týden připravovat s ní," prozradil Šilhavý, že si Ondrášek naordinoval přípravu sám.

Na nominační listině figuruje pod čarou kromě Schicka hned šest dalších útočníků – jablonecký Doležal a společně s ním Matoušek, plzeňský Chorý, Kozák ze Sparty, Milan Škoda ze Slavie a Necid z nizozemského Den Haagu.

„Útočníka ještě povolám," potvrdil Šilhavý, že na jednoho z této sedmičky slovo padne, aby doplnil dvojici Krmenčík a Ondrášek.

Matoušek je ovšem od říjnového kvalifikačního střetnutí jednadvacítky zraněný a neodehrál v lize ani minutu, Milan Škoda nasbíral od začátku října při třech startech 92 ligových minut, ale branku nedal ani jednu. Tomáš Chorý v Plzni jen střídá, takže má v říjnu na kontě pouze 52 ligových minut a jednu trefu.

Legionář Tomáš Necid je na tom v Nizozemsku podobně. V říjnu v zápasech Den Haagu pouze paběrkoval, chodil na hřiště až na samém konci, takže odehrál 45 minut, aniž by dal branku.

Šilhavému se tudíž nabízí sparťanský Libor Kozák a jablonecký Martin Doležal.

Kozákova forma šla v posledních týdnech přece jen trochu nahoru, neboť v říjnu odehrál ve čtyřech ligových zápasech 290 minut a dal čtyři góly. Doležal dal sice o branku méně, ale Jablonec táhne svými výkony tabulkou vzhůru, o čemž svědčí 346 odehraných říjnových minut.

„Počkám si i na ligový zápas Jablonce se Spartou v příštím kole," naznačuje reprezentační kouč Šilhavý, že i přímá konfrontace těchto dvou adeptů mu možná napoví víc o útočníkovi, kterého chce dodatečně na kvalifikační duely s Kosovem a Bulharskem do kádru ještě povolat.