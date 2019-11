Oslavenec Brückner vyslovil před konfrontací s Kosovem ultimatum

To nebylo od trenérského mága z Hané přání, ale přímo ultimatum. „Nic jiného než postup neberu,“ tlumočil kouč české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý reakci svého učitele Karla Brücknera, když mu telefonicky gratuloval k dnešním osmdesátinám. Co jiného tedy Šilhavému ve čtvrtečním předposledním díle kvalifikace o EURO 2020 proti Kosovu zbývá? „Samozřejmě vyhrát. Vůbec si nepřipouštíme, že bychom utkání nezvládli,“ je Šilhavému jasné, že rozkaz je rozkaz a ten Brücknerův prostě splnit musí.

Pod doyenem z Hané zažil postup na evropský šampionát dvakrát jako asistent, teď je ovšem v roli šéfa lavičky a bude na něm, aby partii s Kosovem zvládl.

„Doléhá na mě samo sebou mnohem větší odpovědnost, protože je velký rozdíl v roli asistenta a hlavního trenéra," přiznával Šilhavý před podvečerním tréninkem, který se svým týmem absolvoval už v Plzni, kde se utkání ve čtvrtek ve 20.45 hraje.

„Věřím ale svému týmu. A stejně tak lidem kolem sebe," je na něm patrná touha dokázat to, co svedl Brückner dvakrát. Dovést českou reprezentaci na EURO, kde by účinkovala už posedmé v řadě.

Bude to téměř utkání roku, ví Šilhavý

„Nepotřebuju žádného z hráčů motivovat, aby se koncentroval a stoprocentně soustředil na utkání, které pro nás bude téměř utkáním roku. Všichni vědí, o co jde," nemá Šilhavý obavy, že by v plzeňské konfrontaci s Kosovem došlo ke stejnému kolapsu, jako v Prištěně, kde český tým 1:2 prohrál.

„Takové chyby, jaké jsme udělali tam, se jen tak nedělají. Nevěřím, že bychom se jich dopustili znovu," nepřipouští si trenér reprízu zářijových minel.

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý před zápasem s Kosovem.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Nebyli jsme úplně zorganizovaní a v defenzivě koncentrovaní. Hlavně při gólu inkasovaném po standardní situaci. Ale poučili jsme se," netají kapitán Vladimír Darida, že při taktické přípravě u videa se sekvence z duelu v Přištině několikrát objevily.

Stejně tak v nich defiloval snajpr Muriqi, s osmi góly nejlepší střelec kosovské reprezentace, který se mimochodem trefil i v prvním vzájemném střetnutí.

Kdo nahradí hvězdu?

„Jenže pak přišla informace, že je zraněný a proti nám nehraje," prozradil Darida, že on i ostatní hráči napochodovali k videu znovu, aby si prohlédli playera, který Muriqiho nahradí.

„Vysoký, urostlý, těžící z výšky i agresivity ve vápně. Prostě podobný typ, jako Muriqi, takže ho dokáže nahradit," necítil kapitán zase až takovou úlevu při pohledu na téměr dvoumetrového Nuhiu ze Sheffiledu.

Trenér Jaroslav Šilhavý na tréninku české fotbalové reprezentace před zápasem kvalifikace mistrovství Evropy s Kosovem.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Ale mají tam také třeba Rashicu," připomínal ofenzivně laděného kosovského legionáře z Brém, proti němuž nastoupil před měsícem v bundeslize.

„Velice nebezpečný, velmi kvalitní fotbalista. Dokáže se poradit v souboji jednoho proti jednomu, navést si balon do středu a střílet. Musíme se na něho připravit a třeba ho i zdvojovat. Bude to vůbec o tom vymazat ofenzivní činnost Kosova a vstřelit mu nějaké branky," má jasno Darida.

A jasno má i o tom, že tyhle úkoly ve čtvrteční noci česká reprezentace zvládne a on si s ní v závěrečné fázi evropského šampionátu zase zahraje.

Vždyť jde přece o Brücknerovo přání vyslovené ke všemu v den jeho osmdesátin. Co přání, apel a příkaz současně doprovázený doyenovými slovy: „Já vám věřím."