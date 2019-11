Bývalý americký prezident Bill Clinton už v Prištině sochu má. Kosovští Albánci mu tím vyjádřili svou vděčnost, že podporoval jejich boj za samostatnost a dopomohl jim k vlastnímu státu. I švýcarský trenér ve službách kosovské fotbalové reprezentace Bernard Challandes by se svého monumentu v hlavním městě Prištině mohl dočkat. Má to však podmínku - musel by dnes večer porazit český národní tým, případně uspět i v posledním kvalifikačním duelu proti Angličanům a dovést své mužstvo na EURO 2020.

„Doufám, že ano," pravil s úsměvem osmašedesátiletý Švýcar Bernard Challandes, když v předvečer kvalifikační konfrontace s českou reprezentací padl z auditoria dotaz, zda věří, že by mu v Kosovu sochu skutečně odhalili.

Trenér, který v minulosti vedl kupříkladu Young Boys Bern, Servette Ženeva, FC Curych, ale i třeba švýcarskou jednadvacítku nebo reprezentaci Arménie, si tím může být téměř jistý. Postupem na EURO by si v Kosovu zajistil nesmrtelnost.

Pro malou republiku na Balkáně by představoval postup do závěrečných bojů neskutečnou událost. Dost možná, že by ten den byl vyhlášen dokonce státním svátkem. K posledním dvěma kvalifikačním duelům proto upíná celé Kosovo dychtivě obrovské naděje.

„Nejsme nuceni postoupit, ale postoupit chceme, protože máme šanci dosáhnout něčeho velkého. Až dosud jsme bojovali za něco, teď bojujeme za náš sen," neopíral jeden z nejzkušenějších kosovských hráčů Valon Berisha z římského Lazia, jak mimořádně je motivovaný dnešní soupeř české reprezentace na večerní zápas.

„Však jsme také všichni připraveni zahrát to nejlepší utkání za Kosovo," potvrzuje.

Trenér Bernard Challandes (uprostřed) na tréninku kosovského týmu

„Máme to teď ovšem trochu těžší, protože vítězství Čechů nad Anglií pro nás představuje malou komplikaci. Ale od začátku jsme věděli, že to bude těžká skupina. Anglie jako nejlepší tým v ní, vedle ní velmi silný český tým. My jsme jen součástí této skupiny. Ovšem součástí, která už posbírala jedenáct bodů," upozornil Challandes, že jeho mužstvo má na Šilhavého tým pouze jednobodové manko.

Outiser překvapuje Evropu

„A to jsme při losování skupiny figurovali až v pátém koši," připomněl, že Kosovo považované za outsidera všech outsiderů překvapilo výkony a výsledky celou Evropu.

„Přitom když jsme před třemi lety začínali, prohrávali jsme. Teď je za námi vidět velký kus práce. Proto by bylo dobré ji dotáhnout. Být součástí šampionátu. Hrát ho. To je náš sen," přidával se k trenérovi Berisha.

Trénink české fotbalové reprezentace v Plzni před zápasem kvalifikace mistrovství Evropy s Kosovem.

„Předpokládá to ovšem sehrát proti Čechům dokonalý zápas, v němž nebude rozhodovat systém, ale způsob hry, přístup a zaujetí," ví samozřejmě své zkušený kouč Kosova Bernd Challandes, který žije, úřaduje, pracuje a soupeře studuje doma ve Švýcarsku, ale do Prištiny pravidelně létá sledovat hráče v tamní lize.

„Nejsme nervózní. Naší výhodou je, že my nemusíme, ale můžeme," nevyvedla ho proto z míry ani vynucená absence nejlepšího střelce reprezentace Kosova Vedata Miriqiho, který je zraněný a dnes večer nenastoupí.

„Je to problém, protože bylo těžké ho nahradit, ale museli jsme najít řešení. Máme další hráče, kteří ho zastoupí. A hlavně - my hrajeme jako tým, a ne jako jednotlivci," naznačuje kouč Kosova, že spoléhá na obrovskou soudržnost týmu a touhu dokázat něco velkého.