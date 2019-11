Před čtyřmi lety zařídil Darida premiérovou trefou postup na EURO, teď tam chce reprezentaci dovést jako kapitán

Dobrých dvacet metrů od Vaninsovy brány se tehdy opřel do balonu a ten skončil v síti. Česká reprezentace vedla v Rize po pětadvaceti minutách už 2:0 a brána na EURO 2016 se před ní otevřela dokořán. „Abych si na ten gól nepamatoval. Vždyť to byl vůbec první, který jsem v reprezentaci dal. Nejdřív vstřelil svůj premiérový gól David Limberský, záhy po něm já,“ vzpomíná Vladimír Darida na kvalifikační zápas hraný 6. září 2015 v Lotyšsku, v němž si česká reprezentace zajistila s předstihem postup na evropský šampionát do Francie.

Po čtyřech letech si může národní tým zajistit postup na EURO zase. Opět s předstihem, ale tentokrát s Daridou v roli kapitána.

„Na postup v Rize se vzpomíná krásně, takže doufám, že ho zažiju znovu," věří nejzkušenější hráč Šilhavého výběru, že zažije postupové repete už dnes po kvalifikační konfrontaci proti Kosovu. Pokud ho totiž reprezentace zvládne a vyhraje, ocitne se český fotbal už posedmé v řadě mezi výkvětem starého kontinentu.

Před čtyřmi lety v Rize hráči - a ti plzeňští hlavně - opití štěstím tvrdili, že jim k cestě na EURO 2016 dopomohla i karma tehdejšího trenéra Pavla Vrby, po čtyřech letech je Vladimír Darida přesvědčen, že bude zase působit a ze současného reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého vyzařovat.

„Věřím tomu. Poté, co jsme s ním vstoupili do kvalifikace, vypadají naše zápasy dobře, takže by bylo dobré pokračovat, abychom už po čtvrtku měli postup jistý," nepřipouští kapitán, že by snad národní tým poslední krok neudělal.

Zvlášť když se hraje v Plzni, kde vyrostl, před odchodem do bundesligy hrával a kam se teď vrací.

„I proto se na zápas moc těším, Z Plzně pocházím, mám tady spoustu kamarádů, kteří se stejně jako celá má rodina přijdou na utkání podívat. Doufám, že po závěrečném hvizdu budou spokojeni stejně jako my všichni."

Nebude to však jednoduché střetnutí, což si Darida moc dobře uvědomuje. Zářijová prohra v Prištině představuje varovné memento.

„Poučili jsme se. Musíme zlepšit koncentraci, nedopouštět se v defenzivě takových chyb jako v prvním vzájemném střetnutí. A k tomu přidat samozřejmě góly," shrnoval, co připomínal trenér u videa, na němž pouštěl hráčům sekvence jak z utkání v Prištině, tak i třeba z výhry nad Anglií. A když se pak dozvěděl, že Kosovu bude chybět nejlepší střelec Muriqi, povolal si Šilhavý celé mužstvo k videu znovu.

„On to zase takový rozdíl nebude, protože jeho náhradník je mu typologicky hodně podobný. Také vysoký, rovněž těžící z agresivity v šestnáctce," necítil kapitán zase až takovou úlevu při pohledu na téměř dvoumetrového Nuhiu ze Sheffiledu, který nejspíš povede útok Kosova.

„Navíc bude v sestavě Rashica, který v prvním utkání v Prištině nehrál," připomínal ofenzivně laděného kosovského legionáře z Brém, proti němuž nastoupil v dresu Herthy před měsícem v bundeslize.

„Velice nebezpečný, velmi kvalitní fotbalista. Dokáže si poradit v souboji jednoho proti jednomu, navést si balon do středu a střílet. Musíme se na něho připravit a třeba ho i zdvojovat. Bude to vůbec o tom vymazat ofenzivní činnost Kosova a vstřelit mu nějaké branky," ví o večerním protivníkovi své Darida.

Přesto devětadvacetiletý kapitán nepochybuje, že svůj tým dovede k výhře a postup na EURO, které by pro Daridu bylo již třetím v řadě, bude slavit s předstihem stejně, jako ho slavil před čtyřmi lety v Rize.