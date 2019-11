Češi velebí gólmana. Hrdina se dostal do brankářského transu

Český fotbal má jednu jistotu. Na gólmany je vždycky spolehnutí. Dlouholeté tradice se drží také Martin Jedlička, hrdina pondělní výhry 2:1 týmu do 21 let v Chorvatsku. Brankář sklidil hodně chvály, trenér Karel Krejčí ho dokonce přirovnal k Dominátorovi (bývalý hokejový brankář Dominik Hašek). „Poslouchá se to dobře. Ale k takové legendě bych se určitě nepřirovnával. Maximálně třeba k Lukáši Mensatorovi,“ směje se Jedlička s poukazem na jiného hokejového brankáře.