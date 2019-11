Rusko na EURO 2020 pod vlajkou UEFA? Nahradí Petrohrad jako pořadatelské město Brusel nebo Stockholm?

Nejde o strašení, i Rusové po zveřejněném doporučení kontrolní komise Světové antidopingové agentury WADA přiznávají, že nastíněné možnosti jsou zcela reálné.

Komise totiž nejenže výkonnému výboru WADA doporučila, aby ruští sportovci nesměli závodit na velkých akcích pod svou vlajkou čtyři roky, ale také aby Rusko nesmělo na svém území pořádat velké sportovní události v příštích čtyřech letech.

Navrhovaný trest je reakcí na aféru s opětovně zmanipulovanými daty z moskevské laboratoře Ruské antidopingové agentury (RUSADA), které by nyní měla být opět zastavena činnost.

„Ještě nikdy se nestalo, aby výkonný výbor WADA doporučení či návrh své komise neschválil," potvrzují ruští experti na problematiku dopingu, že návrh se rovná de facto trestu.

Zasedání výkonného výboru WADA 9. prosince v Paříži na 99,9 procenta proto navrhovaný trest posvětí.

Zvlášť, když i Mezinárodní olympijský výbor navrhované tresty podpoří.

"Tresty pro všechny ty, kteří jsou za falšování údajů zodpovědní, protože jde o útok na důvěryhodnost sportu a urážku celosvětového sportovního hnutí " uvedli v prohlášení představitelé olympijského hnutí v úterý v Lausanne.

Pro ruskou fotbalovou reprezentaci to tudíž znamená velkou nejistotu Na EURO 2020 se sice probojovala, ale ex post by mohla být z účasti vyloučena.

Rozhodnutí WADA je totiž závazné pro všechny signatáře, včetně UEFA.

Rusové se ovšem utěšují, že tak tvrdý trest na Čerčesovův tým nedopadne, i když jeden precedent připomínají.

V roce 1992 byla na poslední chvíli ze seznamu účastníků škrtnuta reprezentace válčící Jugoslávie, na kterou se vztahovaly sankce OSN, a na EURO 92 bylo narychlo pozváno Dánsko, které nakonec mistrovství Evropy vyhrálo.

Podle kolujících informací zvolí UEFA mírnější formu sankce. Ruský celek na EURO 2020 startovat bude, nikoli však pod svou vlajkou, ale pod zástavou UEFA.

Horší už to bude pro Rusko s následnou kvalifikací o účast na mistrovství světa 2022 v Kataru, ze které mají být úplně vyloučeni.

A pokud se scénář skutečně naplní, přijde Petrohrad o statut pořadatelského města, které má hostit při EURO 2020 společně s Kodaní zápasy skupiny B a také čtvrtfinále.

„My v přípravách na EURO 2020 pokračujeme. Turnaj je ve vlastnictví UEFA, nikoli žádné jiné organizace. Spoléháme proto na její obezřetnost a úspěšně se nachystáme," tvrdí generální ředitel organizačního výboru Alexej Sorokin, že Petrohrad je v klidu.

Petrohradská arény vypadá z Něvy jako vesmírný koráb, který přistál na břehu Finského zálivu.

Zdeněk Pavlis, Sport.cz

Ruští právníci navíc studují návrh, který kontrolní komise WADA předloží v Paříži výkonnému výboru a míní pořadatelství Petrohradu hájit. S argumentem, že EURO není světovou, ale jen regionální událostí, však těžko uspějí.

Zvlášť, když už jsou připravena dvě města, která by Petrohrad nahradila. Hrát by se mohlo ve švédském Stockholmu a také v belgickém Bruselu.

Brusel byl ostatně na původním seznamu pořadatelských měst, ale protože se výstavba nového stadionu vlekla, nabírala zpoždění, a nakonec byla úplně zmrazena, UEFA Belgii a její Eurostadium škrtla. Brusel však má k dispozici Stadion krále Baudoina, kde by se skupinové zápasy hrát mohly.

Ať už by se ale hrálo ve Stockholmu nebo v Bruselu, znamenalo by to, že sobotní losování v Bukurešti bude k ničemu. Belgičané i Švédové jako účastníci finálového turnaje by totiž měli právo hrát minimálně dva zápasy v domácím prostředí.

Takže 9. prosince může být všechno úplně jinak. A 1. dubna příštího roku zase, protože skončí play off Ligy národů a je možné, že se program šampionátu a rozdělení do skupin bude znovu měnit.