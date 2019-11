Enrique nebude spolupracovat s Morenem, protože není loajální

Enrique opustil národní tým v březnu kvůli vážné nemoci devítileté dcery. O tři měsíce později ho oficiálně nahradil jeho dosavadní asistent Moreno. Enriqueho dcera Xana zemřela na konci srpna na rakovinu. Moreno mezitím dovedl Španěly na mistrovství Evropy 2020.

"Pouze já jsem zodpovědný za to, že Roberto Moreno není součástí mého realizačního týmu," řekl na tiskové konferenci Enrique. Za rozkol podle něj může jejich schůzka z 12. září. "Zastavil se u mě doma. Bylo to jedinkrát, co jsem s ním mluvil. Řekl mi, že by rád vedl mužstvo na Euru, a pak, když budu chtít, že bude zase mým asistentem. Vím, že tvrdě pracoval na tom, aby se stal hlavním trenérem, a že je ambiciózní, ale pro mě je to neloajálnost. Nikdy bych nic takového neudělal a nikoho takového s podobnými vlastnostmi ve svém týmu nechci," prohlásil Enrique.

Gerard Moreno dává druhý gól Španělska v kvalifikačním zápase proti Rumunsku

Manu Fernandez, ČTK/AP

"Chápu jeho postoj, ale nesouhlasím s ním a řekl jsem mu, že ho za asistenta nechci a že to tak silně cítím. Ambice vám mají dodat odvahu, ale přehnané ambice jsou minusem, ne výhodou," konstatoval někdejší hráč Realu Madrid a Barcelony.

Moreno mu dělal asistenta nejprve v B-týmu Barcelony a poté v AS Řím, Celtě Vigo, Barceloně, znovu ve Vigu a posléze od loňského července v národním týmu.

O návratu k reprezentaci měl Enrique jasno. "Nebyl to pro mě dobrý rok, ale chci se dívat dopředu a splatit důvěru, kterou do mě lidé vložili," uvedl Enrique.