Šílená minela brankáře baví celý svět

Hrubka roku, šílená minela. A podepsaný je pod ní mladý gólman reprezentace Vietnamu. Ten v souboji s výběrem KLDR do 23 let předvedl strašidelný kiks. Míč skončil za jeho zády v síti a Vietnam nakonec slibně rozehraný zápas ztratil. Vzpomínat se po utkání jen a jen na chybu brankáře, která může bez problémů aspirovat na místo v silvestrovském sestřihu. Přesvědčit se můžete na přiloženém videu.

Fotbalový brankář má jednu velkou nevýhodu. Celý zápas může likvidovat tutovku za tutovkou, když ale v poslední chvíli udělá hrubku, fanoušci rázem zapomenou, že mezi tyčemi čaroval a téma bude jediné - gólmanova minela. Mladý vietnamský brankář sice s hrubkou nečekal do devadesáté minuty, ale na triku má pořádnou ostudu a fanoušci si o jeho zkratu budou jistě dlouho vyprávět.

Gólman Bui Tien Dung nečelil žádné složité situaci. Na jeho branku letěl vysoký míč, ale vietnamského brankáře nikdo neatakoval, a tak se čekalo, že si s balonem v pohodě poradí. Brankář se nakonec rozhodl že mičudu vyboxuje, jenže ji nezasáhl dobře a průšvih byl na světě.

Míč totiž rozehrál karambol. Zazvonil na břevno, od něj ťukl do natažených paží gólmana, znovu ťukl na břevno a následně spadl na záda Vietnamce. Od nich pak zamířil do sítě. I když se Bui Tien Dung snažil a plácl do míče, nebylo pochyb, že překročil brankovou čáru. Korejci mohutně slavili vyrovnání na 1:1, v poslední minutě pak z penalty dokonce urvali výhru.