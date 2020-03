Přebíral trofej v Bělehradu, k mistrům světa ho nepustili. Velký šéf Ondruš slaví 70

Vršovický básník standardních situací Antonín Panenka načechral míč do vápna, tam se do vzduchu zavěsil Anton Ondruš a hlavou otevřel skóre. Přestože pak vlastním gólem poslal semifinále s Nizozemskem do prodloužení, svou misi v Bělehradě 1976 naplnil vrchovatě. Dovedl fotbalisty Československa k titulu mistrů Evropy, o čtyři roky později navíc při své reprezentační derniéře rovněž s páskou na rukávu přidal bronz. Velký kapitán šampionů slaví právě dnes 70. narozeniny.