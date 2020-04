Jako malý kluk přinesl idolům balon, teď po Schickově boku sám reprezentoval

Kruh se uzavřel, i když pravda zatím na virtuální scéně. Před osmi lety se jako třináctiletý špunt podílel na EURO 2012 v Polsku, když donesl míč do středového kruhu před zápasem fotbalové reprezentace s Řeckem (2:1). V úterý teď teplický záložník Patrik Žitný oblékl pomyslný dres národního týmu v charitativním turnaji ve videohře FIFA 20. Gamepadu se ostatně chopí i ve středu večer, kdy ho čeká čtvrtfinále domácí esportové ligy.

Fotbalový život píše velké příbehy. Před osmi lety přinesl Patrik Žitný během ME reprezentantům míč, teď ho už záložník Teplic v lize dospělých sám posílá za záda brankářů...

Zvolil jednoduchou taktiku. Hlavně nezakopnout...

Francouzský rozhodčí Lannoy nemohl zahájit duel českých fotbalistů s řeckými dříve, než mu Patrik Žitný přinesl na trávník Městského stadionu ve Vratislavi míč. Třináctiletý nadaný fotbalista si na EURO 2012 splnil velký sen, stal se jedním z aktérů šampionátu. To vše před zraky více než čtyřiceti tisíci fanoušků v hledišti a milionů diváků u televizních obrazovek.

Patrik Žitný v televizním studiu jako partner Tomáše Rosického.

„Jsem z toho docela nervózní. Bojím se, abych někde nezakopl," líčil klučina, že by nerad na své krátké cestě do středového kruhu něco pokazil...

Zatímco jiné šťastné děti doprovázejí hráče na plochu, Patrik Žitný zase vystoupil v roli výlučného sólisty. Vyhrál fotografickou soutěž „Přines míč do hry", která probíhala na facebooku.

Do ligy vlétl ve velkém stylu

Měl samozřejmě velikou radost, všechno zvládl a byl moc rád, že ho maminka do soutěže přihlásila. Navíc když pak v televizním studiu usedl po boku Tomáše Rosického, který patří k jeho velkým vzorům.

Příběh šťastného kluka ožil na jaře 2018, když Žitný v dresu Teplic vlétl ve velkém stylu do první ligy. Za prvních šest startů nasázel hned čtyři góly. Ve Vratislavi přinesl během ME reprezentantům míč, po šesti letech ho už v lize dospělých sám posílal za záda brankářů...

Český tým pod hlavičkou eRepre ve složení Patrik Schick (@DieRotenBullen), Patrik Žitný (@FK_Teplice) a T9Laky (@fcviktorkaplzen) remizoval s Německem a o gól podlehl Rakousku. pic.twitter.com/PFLKf83Au6 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) April 21, 2020

„Vzpomínám na něj docela často. V podstatě při každém zápase, když jdu tunelem na hřiště, se mi připomíná. Takže v hlavě ho pořád mám, protože to byl docela silný zážitek," líčil s úsměvem Žitný coby debutující ligový hráč.

K jeho snům patří zahrát si EURO za chlapy. V jedenadvaceti má ještě všechno před sebou. V lize zatím odehrál 59 zápasů a vstřelil 8 branek, je členem reprezentace do 21 let.

Plejko začal hrát s bráchou

Během úterý nároďák poprvé reprezentoval. Co na tom, že se Čechům mezinárodní charitativní turnaj ve videohře FIFA 20 nevydařil a v základní skupině obsadili poslední místo za Německem a Rakouskem.

Útočník Lipska Patrik Schick své utkání prohrál, Žitný remizoval. Profesionální esportový hráč Lukáš Pour si připsal vítězství a porážku.

Fotbal má kvůli pandemii koronaviru nucenou pauzu, je tedy více času na herní konzole. PlayStation hraje Žitný od malička.

„Začal jsem kopat do míče už jako hodně malý, byla to moje nejoblíbenější hračka. Ale brácha měl pak později plejko, tak jsem si občas od kopání odskočil a koukal na něj, jak hraje. Později jsme začali hrát spolu. Ale nikdy to nebylo tak, že bych hraní propadl, nikdy mě nemuseli rodiče od konzole vyhánět," líčí záložník pro Teplický deník.

Gamepad ovládá náramně. Probojoval se již do čtvrtfinále soutěže Datart e:LIGA Challenge, do které se zapojilo 12 prvoligových týmů. V play off se hraje o 100 tisíc korun.

„Motivuje mě, že můžu vyhrát peníze pro boj proti koronaviru. A samozřejmě je pěkné porazit ve FIFA ligové fotbalisty," usmívá se Žitný, jehož soupeřem bude Jan Kopic z Viktorie Plzeň.