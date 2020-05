Skolil i mistry Evropy. Smolař s mimořádnou kariérou Grygera slaví kulatiny

Mistra i vicemistra Evropy do 21 let poslala do fotbalové výslužby série zdravotních problémů, které spustil natržený zkřížený vaz v koleně. Inkriminovaný duel s Tottenhamem v barvách Fulhamu byl v listopadu 2011 ve velkém fotbale jeho poslední. Tehdy mu bylo teprve 31 let.

Když vyléčil koleno, začaly ho pronásledovat problémy se stehenním svalem. A než by se dál trápil, raději skončil.

Přesto toho dokázal jako málokdo.

„S kariérou jsem spokojený. Nic bych nevracel a ničeho nelituju. Možná jen řady zranění. Vždycky, když mi to šlo, jsem dostal ťafku, ale i tohle k fotbalu patří. Nedá se nic dělat a beru to. Popravdě jen málo kluků vydrží na úplném vrcholu třeba do šestatřiceti let," hodnotil Zdeněk Grygera na konci roku 2012.

Lahůdka z Francie žije dál

Bývalý obránce ukončil kariéru tak trochu v tichosti, bez fanfár a velkého rozlučkového zápasu, ale nezahořkl. Kariéru měl parádní. Přes Zlín a Drnovice se ze svého Holešova dostal do Sparty a z ní potom do velké fotbalové Evropy. Působil v Ajaxu Amsterdam, Juventusu Turín a Fulhamu, i když tam kvůli zraněním kolena a stehenního svalu zvládl jen pár zápasů. Všude patřil do základní sestavy.

Nepostradatelný byl svého času i pro národní tým, s nímž zažil největší úspěchy zkraje nového století. Stříbro a titul na mistrovstvích Evropy do jednadvaceti let i bronz na velkém šampionátu v roce 2004 v Portugalsku.

V dresu reprezentace stihl 65 startů a tři vstřelené góly. Památná je především jeho premiérová parádní trefa v přípravném utkání ve Francii v roce 2003. Češi i díky ní tehdy na hřišti úřadujících mistrů Evropy vyhráli 2:0.

„Dodnes mi lidi tenhle gól lidi připomínají. Asi jim v paměti utkvěl nejvíc," usmívá se.

Hokej, lyžování i tenis

Od začátku fotbalového důchodu se vrhl na jiné sporty.

„Začal jsem třeba hrát hokej. Můžu teď dělat sporty, kterým jsem se během kariéry musel vyhýbat. Začal jsem tedy také hodně lyžovat, chodím často na tenis. A tělo drží. Sportuji jen na rekreační úrovni a beru to s nadhledem. Jednou vyhraju, jednou prohraju, žádný stres," usmíval se na začátku nové životní etapy Grygera, který se po návratu ze zahraničí usadil v rodném Holešově.

U fotbalu ovšem zůstal. Působí jako generální manažer Zlína, se kterým před třemi lety dokonce postoupil do základní skupiny Evropské ligy, což byla pro skromný klub významná historická událost.

Kulaté 40. narozeniny slaví ve čtvrtek 14. května.