Malé EURO by se přece jen mohlo konat v příštím roce, ovšem pouze s tuctem účastníků

Evropský šampionát fotbalistů do 21 let by se nakonec mohl v Maďarsku a Slovinsku přece jen konat v příštím roce. O evropský titul by ovšem podle zvažovaného návrhu, který má být projednán a případně schválen na zasedání výkonného výboru UEFA 17. června, nehrálo šestnáct týmů, jak se původně předpokládalo, ale pouze dvanáct celků.